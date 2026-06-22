Anzeige
Mehr »
Montag, 22.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
SEAS meldet US-Behörden-Compliance und plant neues Kobalt-Projekt
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 861171 | ISIN: US8354951027 | Ticker-Symbol: SNS
Stuttgart
22.06.26 | 13:16
43,860 Euro
+0,44 % +0,190
Branche
Kunststoffe/Verpackungen
Aktienmarkt
S&P MidCap 400
1-Jahres-Chart
SONOCO PRODUCTS COMPANY Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SONOCO PRODUCTS COMPANY 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
43,87045,18013:33
43,86045,17013:32
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
SONOCO PRODUCTS
SONOCO PRODUCTS COMPANY Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
SONOCO PRODUCTS COMPANY43,860+0,44 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.