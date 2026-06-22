Amazon (AMZN): Bodentest an der 200-Tagelinie - Kaufsignal oder Trendbruch?

Nutzt der E-Commerce-Gigant die Korrektur als Sprungbrett?

Rückblick

Nach einer dynamischen Rallye bis knapp an die Marke von 280 US-Dollar im April/Mai hat die Aktie eine Korrektur vollzogen. Der Kurs hat im Bereich der 200-Tagelinie einen soliden Boden gefunden.

Amazon-Aktie: Chart vom 18.06.2026, Kürzel: AMZN, Kurs: 242.54 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie korrigiert unter den EMAs 20/50. Das jüngste Aufbäumen der grünen Tageskerze zeigt, dass Käufer wieder aktiv werden. Die horizontale Linie bei 245 US-Dollar definiert den kurzfristigen Widerstand. Gelingt der Ausbruch über den Trigger, liegt das nächste charttechnische Ziel beim vorherigen Hoch im Bereich von 275 US-Dollar.

Mögliches bärisches Szenario

Das erste deutliche Warnsignal wäre ein Rutsch unter die blau gestrichelte Unterstützungslinie bei 235 US-Dollar. Direkt darunter verläuft die 200-Tagelinie. Fällt die Aktie nachhaltig unter diesen gleitenden Durchschnitt, wechselt das übergeordnete Marktsegment von "bullisch" auf "bearisch".

Meinung

Erst kürzlich im Juni hat Amazon weitere Milliarden-Investitionen in europäische Logistikzentren und modernste Robotik (wie den autonomen Roboter Proteus) angekündigt, um die Effizienz weiter zu steigern. Amazon konnte im 1. Quartal den Nettoumsatz im Jahresvergleich um 17 % auf 181,5 Milliarden US-Dollar steigern. Der Nettogewinn sprang massiv auf 30,3 Milliarden US-Dollar. Die fundamentalen Weichen sind auf Wachstum gestellt, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass Korrekturen wie die aktuelle von langfristigen Anlegern als Einstiegsgelegenheit genutzt werden.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 2.63 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 11.26 Mrd. USD

Meine Meinung zu Amazon ist bullisch

Quellennachweis: Berichterstattung von Nachrichtenagenturen, Finanzportalen und offiziellen Pressemitteilungen des Unternehmens

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 22.06.2026

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

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In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in AMZN hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

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