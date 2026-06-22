Winston-Salem - Bei der Fußball-WM in Nordamerika muss die DFB-Elf für das restliche Turnier auf Verteidiger Nico Schlotterbeck verzichten. Wie Sky und die "Bild" übereinstimmend berichten, hat sich der Dortmunder beim Sieg gegen die Elfenbeinküste einen Innenbandriss im linken Sprunggelenk zugezogen.
Der BVB-Verteidiger hatte sich die Verletzung bei dem Spiel am Samstag bereits in den ersten Minuten zugezogen. Ausgewechselt wurde er aber erst zur Halbzeit. Als Ersatz für Schlotterbeck dürfte Antonio Rüdiger in die Startelf aufrücken, der ihn bereits gegen die Ivorer ersetzte.
Das nächste Spiel am Donnerstag könnte Bundestrainer Julian Nagelsmann auch für Experimente auf der Position nutzen. Da Deutschland bereits als Gruppensieger feststeht, geht es im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador sportlich um nichts mehr.
Der BVB-Verteidiger hatte sich die Verletzung bei dem Spiel am Samstag bereits in den ersten Minuten zugezogen. Ausgewechselt wurde er aber erst zur Halbzeit. Als Ersatz für Schlotterbeck dürfte Antonio Rüdiger in die Startelf aufrücken, der ihn bereits gegen die Ivorer ersetzte.
Das nächste Spiel am Donnerstag könnte Bundestrainer Julian Nagelsmann auch für Experimente auf der Position nutzen. Da Deutschland bereits als Gruppensieger feststeht, geht es im letzten Gruppenspiel gegen Ecuador sportlich um nichts mehr.
© 2026 dts Nachrichtenagentur