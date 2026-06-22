© Foto: OpenAIEllos wagt den Sprung zurück an die Börse: Der nordische Onlinehändler lockt mit Wachstum, Ankerinvestoren und einer Bewertung von 135 Millionen Euro.Ellos gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen plant, einen Börsengang an der Nasdaq Stockholm durchzuführen, um einen Erlös von 300 Millionen Kronen (27,3 Millionen Euro) zu erzielen. Die Aktien des nordischen Online-Shopping-Unternehmens werden in Schweden und Norwegen öffentlich angeboten, ebenso wie institutionellen Anlegern in Schweden und einigen anderen Ländern. Das Angebot beinhaltet eine Mehrzuteilungsoption für bis zu 15 Prozent der für den Börsengang vorgesehenen Aktien. Ellos gab bekannt, bereits Zusagen von Ankerinvestoren für …
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