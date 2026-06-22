© Foto: Global Travel Images - Travelstock44Ein gigantischer Investitions-Boom rollt an, doch den globalen Aktien wird das nicht viel helfen, sagen Top-Investoren und schichten lieber in andere Anlagen um. Wo das große Geld in den nächsten 5 Jahren hinfließt.In den kommenden fünf Jahren werden die Investitionen in Aufrüstung, Künstliche Intelligenz und alternative Energien um die immense Summe von 14 Billionen US-Dollar steigen, erwartet die Allianz-Tochter Pimco. Auf den ersten Blick klingt das wie die perfekte Voraussetzung dafür, dass der Boom an den Aktienmärkten noch eine ganze Weile anhält. So einfach ist das aber nicht. Denn dieses Geld fließt in die Realwirtschaft, nicht zwingend in die Aktienkurse. Wenn ein Tech-Gigant oder …
Enthaltene Werte: DE0008404005,US0378331005,US3134003017,US3135861090,US5949181045,US67066G1040,GB00BJDQQXXXDen vollständigen Artikel lesen
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