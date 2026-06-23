New York - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich Norwegen gegen den Senegal mit 3:2 durchgesetzt und feiert den zweiten Sieg bei diesem Turnier.



Die Skandinavier gingen früh in Führung und konnten diese bis zum Ende verteidigen. Die Partie begann mit einem starken Auftritt der Norweger, die kurz vor der Halbzeitpause in der 43. Minute durch Marcus Pedersen in Führung gingen. Nach einem Fehlpass von Koulibaly nutzte Pedersen die Gelegenheit und traf mit einem präzisen Schuss ins rechte Eck.



In der zweiten Halbzeit erhöhte Erling Haaland in der 48. Minute auf 2:0. Nach einem Ballgewinn im Mittelfeld legte Odegaard den Ball ideal für Haaland auf, der aus 13 Metern traf. Senegal verkürzte in der 53. Minute durch Ismaila Sarr, der nach einem Pass von Mane den Ball ins Netz beförderte. Doch Norwegen ließ sich nicht beirren und stellte in der 58. Minute den alten Abstand wieder her. Haaland nutzte einen Abpraller im Strafraum und schoss den Ball volley ins Tor.



Im weiteren Verlauf des Spiels versuchte Senegal, den Druck zu erhöhen. In der dritten Minute der Nachspielzeit gelang Ismaila Sarr der Anschlusstreffer zum 3:2. Nach einem Pass aus dem Zentrum von Jackson stand Sarr frei und schob den Ball unten rechts ins Tor.



Norwegen zeigte eine geschlossene Mannschaftsleistung und verdiente sich den Sieg durch eine effektive Chancenverwertung.





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