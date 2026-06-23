Perrons Power-Potenzial...: Nächste Meilensteine erreicht! In Siebenmeilenstiefel in Richtung Produktion!

Anzeige / Werbung

Frisches Kapital, Eldorado als starker Ankeraktionär, genehmigte Großprobenentnahme und eine Phase 1-Machbarkeitsstudie mit 147.000 oz Gold pro Jahr: Perron rückt klar Richtung Entwicklung.

Anzeige/Werbung - Dieser Artikel erscheint im Auftrag von Amex Exploration Inc.! · Bezahlte Beziehung: SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen IR-Beratervertrag mit Amex Exploration Inc. · Ersteller: JS Research GmbH, Olsberg · Autor: Jörg Schulte (GF JS Research GmbH) · Vergütung durch SRC · Erstveröffentlichung: 23. Juni 2026, 5:35 Uhr Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

die US-Notenbank Fed hat am 17. Juni 2026 den Zielkorridor für die Federal Funds Rateunverändert bei 3,50% bis 3,75% belassen. Gleichzeitig zeigte der neue Projektionssatz, dass ein Teil der Währungshüter bei anhaltend erhöhter Inflation sogar wieder höhere Zinsen für möglich hält. Für Gold war das kurzfristig Gegenwind - für die strukturelle Goldstory aber kein Bruch.

Denn Gold bleibt für viele Investoren und Zentralbanken ein strategischer Risikopuffer: gegen geopolitische Unsicherheit, hohe Staatsschulden, Kaufkraftverlust und eine Geldpolitik, die zwischen Inflationsbekämpfung und Wachstumsrisiken balancieren muss. Gerade deshalb bleiben hochwertige Goldentwickler in erstklassigen Bergbauregionen für spekulative Anleger interessant.

Das Wells Fargo Investment Institute sieht für Gold trotz kurzfristiger Schwankungen weiter ein hohes Preisniveau: Für Ende 2026 nennt Wells Fargo eine Zielspanne von 5.300,- bis 5.500,- USDje Feinunze, für Ende 2027 sogar 5.800,- bis 6.000,- USD je Feinunze.

Quelle: Wells Fargo Investment Institute, 2026 Midyear Outlook / Investment Strategy, Juni 2026; Eigene Darstellung

In dieses Umfeld passt Amex Exploration Inc. (WKN: A2DJY1). Das Unternehmen entwickelt das zu 100% kontrollierte "Perron'-Goldprojekt in Québec und bewegt sich Schritt für Schritt vom Explorer zum Entwickler.

80 Mio. CAD frisches Kapital - Eldorado baut Position aus!

Mit dem Abschluss der finalen Tranche der stark überzeichneten Privatplatzierung flossen Amex Exploration (WKN: A2DJY1) insgesamt 79.685.775 CAD brutto zu. Besonders wichtig: Eldorado Gold zeichnete die gesamte letzte Tranche mit 4.581.567 Aktien zu 4,50 CAD je Aktie und investierte damit rund 20,6 Mio. CAD. Dadurch erhöhte Eldorado seinen Anteil an Amex auf rund 26,90% der ausstehenden Aktien beziehungsweise 26,99% auf teilweise verwässerter Basis.

Quelle: Amex Exploration, Meldung vom 18. Juni 2026

Für Anleger ist das ein starkes Signal: Ein etablierter Gold- und Basismetallproduzent mit Aktivitäten in Kanada, der Türkei und Griechenland baut seine strategische Position weiter aus. Die Nettoerlöse sollen unter anderem Kapitalausgaben für das Großprobenprogramm, Teile der "Phase 1'-Entwicklung von "Perron', eine Machbarkeitsstudie für "Phase 2', Exploration und allgemeine Unternehmenszwecke finanzieren.

Damit erhält Amex (WKN: A2DJY1) genau in jener Phase finanzielle Schlagkraft, in der aus einer Entdeckung ein konkret entwickelbares Minenprojekt werden soll. Für ein Junior-Unternehmen ist das entscheidend: Genehmigungen, Untertagezugang, technische Studien, Dienstleister, Stromanschluss und weitere Exploration kosten Kapital - und genau dieses Kapital ist nun deutlich gestärkt.

Quelle: Amex Exploration

Das operative Herzstück der Story ist die im April 2026 veröffentlichte "Phase 1'-Machbarkeitsstudie. Sie sieht über fünf Jahre kommerzieller "Phase 1'-Produktion eine durchschnittliche Goldproduktion von rund 147.000 Unzen pro Jahr bei "All-in Sustaining Costs' von 910,- USD je Unze vor. Im Basisszenario von 3.500,- USD je Unze Gold weist die Studie einen Nachsteuer-"NPV5' von 1,127 Mrd. CAD, eine Nachsteuer-"IRR' von 114,6% und eine Amortisationszeit von 0,5 Jahren aus. Alle Dollarbeträge der Amex-Meldung sind in CAD angegeben, sofern nicht ausdrücklich anders bezeichnet.

Quelle: Amex Exploration, Phase-1-Machbarkeitsstudie vom 13. April 2026

Noch spannender: Die Studie betrachtet zunächst nur einen disziplinierten "Phase 1'-Start mit der hochgradigen "Champagne'-Zone. Die ausgewiesenen Reserven der "Phase 1' umfassen 1,989 Mio. Tonnen mit 12,1 g/t Gold beziehungsweise 774.000 Unzen abbaubares Gold. Im von Amex (WKN: A2DJY1) veröffentlichten Spotpreis-Szenario von 4.750,- USD je Unze Gold steigt der Nachsteuer-"NPV5' auf 1,706 Mrd. CAD, die "IRR' auf 152,2%. Das ist eine Sensitivitätsrechnung - kein Versprechen -, unterstreicht aber die enorme Goldpreis-Sensitivität des Projekts.

Quelle: Amex Exploration

Parallel dazu ist die 40.000 Tonnen-Großprobenentnahme entscheidend. Amex meldete am 30. März 2026 den Erhalt der wesentlichen staatlichen Genehmigungen sowie die Hinterlegung dervorgeschriebenen finanziellen Sicherheit für das Rehabilitations- und Wiederherstellungsprogramm. Die Großprobe soll unter Tage in rund 230 m Tiefe ansetzen und vor allem geologische, bergbauliche und metallurgische Annahmen weiter absichern.

Quelle: Amex Exploration, Bulk-Sample-Genehmigungen vom 30. März 2026

Der geplante gestufte Ansatz ist aus Anlegersicht besonders attraktiv: Phase 1 setzt auf Untertageabbau und externe Verarbeitung in regionalen Anlagen. Dadurch könnten Kapitalbedarfund Zeit bis zu potenziellen Einnahmen reduziert werden. Gleichzeitig hängt dieser Weg naturgemäß von Verfügbarkeit, Konditionen und technischer Eignung externer Verarbeitungsanlagen ab - ein Punkt, der im Risikoprofil klar berücksichtigt werden sollte.

Quelle: Amex Exploration

Hinzu kommt das Erweiterungspotenzial. Das ursprüngliche "Perron'-Projekt umfasst nach Unternehmensangaben 183 zusammenhängende "Claims' mit rund 65,75 km². Zusammen mit "Perron West' sowie den Projekten "Abbotsford' und "Hepburn' ergibt sich inzwischen eine konsolidierte Landposition von rund 570,94 km². "Perron' bleibt damit nicht nur eine "Phase 1'-Entwicklungsstory, sondern auch eine klare Explorations- und Erweiterungsgeschichte.

Quelle: Amex Exploration

Analysten sehen deutliches Kurspotenzial!

Auch die Kapitalmarktseite nimmt die Fortschritte wahr. ATB Cormark Capital Markets hob das Kursziel für Amex (WKN: A2DJY1) laut Research-Update vom 8. Juni 2026 von 6,75 CAD auf 8,- CAD je Aktie an. Als Treiber gelten die starke Projektökonomie, der gestufte Entwicklungsansatz, die frühe Infrastrukturarbeit, das Wachstumspotenzial und die durch die Finanzierung deutlich verbesserte Bilanz.

Quelle: ATB Cormark Capital Markets, Research-Update vom 08. Juni 2026; Eigene Darstellung

Nach dem ATB-Modell könnte bereits das Großprobenprogramm einen wichtigen wirtschaftlichen Beitrag leisten, sofern Umsetzung, Goldpreis, Kosten und Verarbeitung wie angenommen verlaufen. Genau darin liegt der Reiz der Amex (WKN: A2DJY1)-Story: "Perron' ist nicht mehr nur eine Bohrgeschichte, sondern ein Projekt, das sich mit Genehmigungen, Kapital, technischer Studie und Infrastruktur in Richtung Entwicklung bewegt.

Von Amex Exploration bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Rohstoff-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Amex Exploration.

Quelle: https://www.rohstoff-tv.com/play/amex-exploration-von-der-entdeckung-zum-baldigen-goldproduzenten/

Fazit:

Amex Exploration (WKN: A2DJY1) hat mit der abgeschlossenen Finanzierung einen wichtigen Schritt gemacht. Rund 80 Mio. CAD frisches Kapital, die erneute Beteiligung von Eldorado Gold, eine genehmigte 40.000 Tonnen-Großprobenentnahme und eine außergewöhnlich starke "Phase 1'-Machbarkeitsstudie bilden zusammen ein sehr positives Gesamtbild.

Für spekulativ eingestellte Investoren bleibt Amex (WKN: A2DJY1) damit eine der spannendsten Goldentwicklungsstorys in Québec. Die Chancen sind klar: hochgradiges Projekt, gestufterEntwicklungsplan, starke Infrastruktur, institutioneller Ankeraktionär und erhebliche Sensitivität gegenüber dem Goldpreis. Wer bereit ist die Risiken wie Minenbau, Verzögerungen Edelmetallpreis-Schwankungen etc. tragen, findet in Amex Exploration (WKN: A2DJY1) eine sehr kraftvolle Goldstory mit klaren nächsten Meilensteinen.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte

Quellen:

Amex Exploration Inc., Pressemeldungen vom 18.06.2026, 13.04.2026, 30.03.2026 und 28.05.2026; Amex Exploration Corporate Presentation, April 2026; ATB Cormark Capital Markets, Research-Update vom 08.06.2026; Wells Fargo Investment Institute, 2026 Midyear Outlook / Investment Strategy, Juni 2026; Federal Reserve, FOMC Statement vom 17.06.2026; Resource World zum Abitibi Gold Belt. Intro-Bild: Symbolbild, KI-generiert.

Methodik/Annahmen: Stand der Recherche ist der 22. Juni 2026. Es erfolgte keine eigene geologische, technische oder wirtschaftliche Prüfung durch JS Research. Grundlage sind Unternehmensmeldungen, Unternehmenspräsentationen, der NI-43-101 Technical Report, öffentlich zugängliche Quellen sowie das genannte Analysten-Research. Keine eigenen Kursmodelle, keine eigene Due-Diligence-Prüfung, keine Aktualisierungspflicht.

Technische Hinweise / NI 43-101: Wissenschaftliche und technische Angaben zu Perron beruhen auf Veröffentlichungen von Amex Exploration und den dort genannten Qualified Persons. Ressourcen, Reserven, NPV-, IRR-, AISC-, Produktions-, CAPEX- und Sensitivitätsangaben sind mit Annahmen verbunden. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Gewinnbarkeit. Historische oder explorative Hinweise sind kein Nachweis für künftige wirtschaftliche Ergebnisse.

Risikohinweise und Haftungsausschluss: Diese Veröffentlichung ist Werbung/Marketingkommunikation im Auftrag von Amex Exploration Inc. und dient ausschließlich Informations- und Werbezwecken. Sie stellt weder eine Finanzanalyse noch eine unabhängige Research-Publikation, Anlageberatung, Kauf- oder Verkaufsempfehlung, Aufforderung, Angebot oder Prospekt dar. Die Tätigkeit der JS Research GmbH ist gemäß §86 WpHG bei der BaFin angezeigt. Soweit diese Veröffentlichung als Anlage- oder Anlagestrategieempfehlung eingestuft werden sollte, erfolgen die Angaben in Anlehnung an MAR Art. 20 und Delegierte Verordnung (EU) 2016/958, insbesondere zu Identität, Quellen, Interessen und Interessenkonflikten.

Investitionen in Explorations- und Entwicklungsunternehmen, insbesondere ausländische Small- und Microcaps, sind hoch spekulativ. Es bestehen erhebliche Risiken bis hin zum Totalverlust. Dazu zählen unter anderem Kurs- und Liquiditätsrisiken, Währungsrisiken, Goldpreisrisiken, Finanzierungs- und Verwässerungsrisiken, Genehmigungs-, Bau-, Kosten-, Betriebs-, Umwelt-, Sozial-, First-Nations-/Stakeholder-, Steuer-, Rechts- und Länderrisiken sowie Risiken aus externer Verarbeitung, Dienstleisterverfügbarkeit, technischen Studien, Schätzungen und Modellannahmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen zu Finanzierung, Verwendung der Erlöse, Großprobenentnahme, Phase-1-Entwicklung, Phase 2, Produktion, Kosten, Einnahmen, Goldpreisen, Kurszielen, NPV, IRR, Amortisation, Zeitplänen, Genehmigungen, Exploration und sonstigen künftigen Ereignissen sind zukunftsgerichtet und beruhen auf Annahmen. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Es besteht keine Pflicht zur Aktualisierung, außer soweit gesetzlich vorgeschrieben.

Interessenkonflikte: JS Research GmbH erhält für Erstellung und/oder Verbreitung dieser Veröffentlichung eine Vergütung von SRC swiss resource capital AG, die eine entgeltliche IR-Beziehung mit Amex Exploration Inc. unterhält. Nach Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Erstellung halten JS Research GmbH, der Autor und die verantwortlichen Personen keine Netto-Long- oder Shortposition von mindestens 0,5% in Amex Exploration Inc.; künftige Eigengeschäfte sind jedoch möglich. Hieraus können Interessenkonflikte entstehen. Market-Making- oder Investmentbanking-Beziehungen bestehen nach Kenntnisstand nicht.

Haftung: Alle Informationen wurden nach bestem Wissen aus als zuverlässig erachteten Quellen zusammengestellt; eine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für bestimmte Anlageentscheidungen wird nicht übernommen. Frühere Wertentwicklungen, Kursziele, Modellrechnungen und Analystenschätzungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Entwicklungen. Anleger sollten vor jeder Entscheidung eigene Recherchen durchführen und qualifizierte Beratung einholen.

Verbreitungsbeschränkung: Diese Veröffentlichung richtet sich grundsätzlich an Kapitalmarktteilnehmer in Deutschland und Österreich. Sie ist nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan oder anderen Rechtsordnungen bestimmt, in denen eine solche Verbreitung unzulässig wäre. Weder die BCSC, die TSX Venture Exchange noch deren Regulation Services Provider haben den Inhalt geprüft oder übernehmen Verantwortung für Richtigkeit oder Angemessenheit.

Urheberrecht: Die Inhalte dieser Veröffentlichung unterliegen dem Urheberrecht. Nachdruck, kommerzielle Weiterverbreitung, Aufnahme in Datenbanken oder sonstige Nutzung sind nur mit ausdrücklicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Weitere Hinweise: https://www.js-research.de/disclaimer-agb/

Enthaltene Werte: CA03114B1022