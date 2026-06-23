Lieber Tim, ich schreibe dir diesen Leserbrief, da du mich in großem Maße in meinem Anlagestil geprägt hast und ich gerne meine Herangehensweise mit deiner Community teilen möchte. Keine Angst: Ich mache hier für nichts Werbung oder dergleichen, sondern habe einfach Spaß am Austausch mit gleichgesinnten Aktionären. Liebe Leser/innen, kurz zu meiner Person: Ich bin Mitte 20 und schließe in diesem Jahr mein Studium ab. Während des Studiums habe ich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer