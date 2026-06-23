Die Q2-Vorabveröffentlichung von Brenntag ist eindeutig positiv, mit einem operativen EBITDA von ca. 450 Mio. EUR (+35 % im Jahresvergleich), was die Erwartungen deutlich übertrifft und zu einer Anhebung der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 auf 1,25-1,40 Mrd. EUR (+3 % im Jahresvergleich am Mittelwert) führt. Allerdings bleibt die Qualität und Nachhaltigkeit des Übertreffens der Erwartungen der zentrale Diskussionspunkt. Der Anstieg scheint überwiegend durch Brenntags Fähigkeit bedingt zu sein, die durch Lieferunterbrechungen im Nahen Osten entstandenen Chancen durch bessere Preisgestaltung, Zugang zu Lieferanten und Versorgungssicherheit zu monetarisieren, anstatt durch eine breit angelegte Nachfrageerholung. Dies spiegelt sich auch in der aktualisierten Prognose wider, die auf ein deutlich schwächeres zweites Halbjahr hindeutet und darauf schließen lässt, dass das Management die Q2-Laufzeit nicht extrapoliert. Während die Veröffentlichung die kurzfristige Stimmung unterstützen sollte, erscheint die Bewertung mit ca. 8,4x 2026E EV/operating EBITDA auf unser unverändertes Kursziel von 60,00 EUR fair, was das Risiko-Ertrags-Verhältnis ausgewogen lässt und unsere HOLD-Einstufung unterstützt. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/brenntag-se
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