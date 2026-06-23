Der Markt war zuletzt praktisch nur noch "Chips" - umso schmerzhafter wiegt dann eine Korrektur der Halbleiter. In der Nacht krachen die asiatischen Märkte nach unten. Ein Auslöser dürfte die Sorge vor chinesischen K.I-Modellen sein, die die amerikanische K.I-Story in Frage stellen. Ein neues KI-Modell aus China sorgt derzeit für die größte Aufmerksamkeit seit der Veröffentlichung von DeepSeek R1 Anfang 2025. Das Open-Source-Modell GLM-5.2 des chinesischen Unternehmens z.AI wird von zahlreichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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