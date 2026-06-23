Unter dem Radar: Warum Analysten bei GoldMining jetzt genau hinschauen

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Die erhebliche Diskrepanz zwischen dem aktuellen Marktwert und dem realen Wert der Ressourcen bietet für weitsichtige Anleger eine exzellente Einstiegschance.

Liebe Leserinnen und Leser,

Es gibt Momente im Rohstoffsektor, in denen sich eine Geschichte sichtbar verändert. Nicht langsam. Nicht im Hintergrund. Sondern auf eine Weise, die plötzlich Kontur bekommt. Genau an so einem Punkt scheint GoldMining (ISIN CA38149E1016 WKN A2DHZ0) derzeit zu stehen.

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Advertorial/Werbung: Auftraggeber: GoldMining Inc. (ISIN CA38149E1016 WKN A2DHZ0)

Lange wurden viele Unternehmen dieser Kategorie vor allem über ihre Ressourcenbasis betrachtet: große Landpakete, viel Potenzial, interessante Geologie - aber oft ohne klaren Entwicklungspfad. Genau hier setzt nun die neue Dynamik an. Mit den jüngsten wirtschaftlichen Erstbewertungen für São Jorge in Brasilien und La Mina in Kolumbien entsteht aus einer Sammlung von Unzen im Boden etwas deutlich Greifbareres: ein Portfolio mit belastbaren Entwicklungsoptionen, überschaubarem Kapitaleinsatz auf ausgewählten Projekten und mehreren möglichen Katalysatoren in den kommenden Quartalen.

Und das ist die eigentliche spannende Wendung. Es geht nicht nur um Größe. Es geht um Umsetzbarkeit. Um Margen. Um Kapitaldisziplin. Und um die Frage, welche Projekte in einem heißer werdenden M&A-Umfeld plötzlich begehrt werden könnten.

São Jorge: Das Projekt, das GoldMining in eine neue Phase führen könnte

Der vielleicht wichtigste Impuls kommt derzeit aus Brasilien. Das São-Jorge-Projekt zeigt in der jüngsten PEA ein Profil, das im aktuellen Marktumfeld kaum zu übersehen ist: robuste Wirtschaftlichkeit, solide Infrastruktur, überschaubare Anfangsinvestitionen und zugleich echtes Expansionspotenzial.

Gerade diese Kombination macht den Unterschied. Denn viele Goldprojekte scheitern nicht an der Geologie, sondern an der praktischen Realität: zu hohe Baukosten, zu komplexe Logistik, zu schwierige Topografie oder zu lange Entwicklungswege. São Jorge scheint genau an diesen Punkten zu überraschen - positiv.

Das Projekt liegt in einem gut handhabbaren Gebiet mit Entwicklungshistorie und starker Infrastruktur. Besonders wichtig: Die Liegenschaft befindet sich weniger als zwei Kilometer von einer asphaltierten Straße entfernt, zudem führt eine industrielle Stromversorgung bis an den Standort. In einer Branche, in der Infrastruktur oft Milliarden an Wert vernichten oder schaffen kann, ist das ein echter Trumpf.

Quelle Unternehmenspräsentation GoldMining Inc.

Dazu kommt die regionale Einordnung. GoldMining verweist auf die Erfolge von G Mining in derselben geologischen Trendzone. Dort wurde mit Tocantinzinho ein ähnlicher Lagerstättentyp in deutlich abgelegenerer Lage entwickelt. Wenn ein vergleichbares Projekt in schwierigerem Umfeld gebaut werden konnte, stärkt das die These, dass São Jorge auf seiner infrastrukturell besseren Basis schnell in die nächste Entwicklungsstufe gebracht werden kann.

Die Eckdaten der PEA: stark auf konservativer Basis, noch stärker bei aktuellem Goldpreis

Wer nur auf Schlagworte schaut, verpasst hier das Entscheidende. Die PEA für São Jorge wirkt nicht deshalb interessant, weil sie auf aggressiven Annahmen basiert. Sondern gerade, weil sie mit langfristigen Konsenspreisen kalkuliert wurde, also bewusst vorsichtig.

Auf dieser Grundlage ergibt sich:

ein Kapitalwert von mehr als 500 Mio. US-Dollar,

eine interne Verzinsung von über 40%,

eine Amortisationszeit von unter drei Jahren.

Das ist bemerkenswert. Eine kurze Rückzahlungsdauer ist in Minenentwicklungen Gold wert, weil sie Risiken senkt und künftige Investitionen aus frühem Cashflow heraus erleichtern kann. Genau diesen Punkt betont das Management: Ein Projekt, das zügig Material in die Anlage bringt, früh Cash generiert und seine Investitionen schneller zurückverdient, schafft unternehmerische Beweglichkeit.

Quelle Unternehmenspräsentation GoldMining Inc.

Das Produktionsprofil erstreckt sich über etwas mehr als zehn Jahre. Geplant ist eine Anlage mit rund 5.500 Tonnen pro Tag und einer Jahresproduktion von etwas über 50.000 Unzen Gold. Das klingt auf den ersten Blick nicht gigantisch - und genau darin könnte die Stärke liegen.

Denn in der Branche hat sich die Blickrichtung verändert. Nicht jedes Projekt muss maximal groß sein, um maximal attraktiv zu werden. Heute zählen in vielen Fällen belastbare Margen, vernünftiger Kapitalbedarf und die Fähigkeit, aus einem Projekt reale freie Mittel zu erzeugen. São Jorge scheint genau in dieses neue Raster zu passen.

Warum der Kapitalbedarf für São Jorge besonders interessant ist

Ein Detail sticht dabei heraus: Der geschätzte Kapitalbedarf für São Jorge liegt nach Aussage des Managements in einer Größenordnung, die durch die vorhandenen liquiden Mittel und Beteiligungen im Portfolio im Grundsatz abgedeckt oder sogar übertroffen wird.

Das ist keine Kleinigkeit. Es bedeutet nicht automatisch, dass das Projekt ohne weitere Schritte gebaut wird. Aber es verändert die Verhandlungsposition dramatisch. Ein Unternehmen, das ein Projekt aus eigener Kraft voranbringen könnte, muss Gespräche über Partnerschaften oder Übernahmen nicht aus Schwäche führen. Es kann aus einer Position der Option heraus argumentieren.

Und Optionen sind in einem anziehenden Markt oft der wahre Hebel.

Exploration bei São Jorge: Das eigentliche Überraschungspotenzial liegt womöglich erst vor dem Unternehmen

So überzeugend die wirtschaftliche Momentaufnahme auch ist - die vielleicht euphorischste Komponente liegt in der Erweiterungsfantasie.

GoldMining arbeitet in Brasilien auf einem sehr großen regionalen Landpaket von rund 46.000 Hektar. Das eröffnet Raum weit über das bekannte Kernvorkommen hinaus. Die laufenden Arbeiten konzentrieren sich dabei nicht nur auf den bestehenden Ressourcenkörper, sondern ausdrücklich auch auf Ziele in unmittelbarer Nähe, etwa ein bis drei Kilometer vom Hauptvorkommen entfernt.

Das Ziel ist klar: zusätzliche Ressourcen in kurzer Distanz identifizieren, die sich in ein künftiges Betriebsmodell einfügen lassen könnten.

Quelle Unternehmenspräsentation GoldMining Inc.

Fast noch spannender ist aber die Tiefe. Bisher wurde die Lagerstätte nur relativ oberflächlich erbohrt, bis etwa 200 Meter vertikale Tiefe. Das benachbarte Vergleichsprojekt von G Mining wurde dagegen über mehr als 400 Meter Tiefe erschlossen. Daraus leitet das Management die Einschätzung ab, dass man bei São Jorge womöglich erst an der Oberfläche kratzt.

Mit anderen Worten: Die aktuelle Wirtschaftlichkeitsstudie könnte eher der Anfang sein als das Endbild.

Der Weg zur Vor-Machbarkeitsstudie läuft bereits

Zwischen einer positiven PEA und einem tatsächlich entwickelbaren Minenprojekt liegt eine Menge Arbeit. Doch GoldMining beschreibt den Übergang nicht als starres Warten auf einen fernen Bericht, sondern als laufenden Prozess mit vielen parallelen Bausteinen.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem:

geotechnische Untersuchungen,

hydrogeologische Arbeiten,

Minenoptimierung,

Studien zur Geräteflotte und zum Betriebsdesign,

Vorbereitungen auf Genehmigungen und weitere Entwicklungsschritte.

Um diesen Übergang professionell zu führen, wurde bereits zu Jahresbeginn ein neuer Vize Präsident Project Development verpflichtet - ein Manager mit mehr als 30 Jahren Erfahrung aus großen Betriebsgesellschaften. Das ist ein klassisches Signal dafür, dass ein Unternehmen aus der reinen Projektverwaltung in einen echten Entwicklungstakt übergeht.

Yarumalito: Kleineres Programm, aber strategisch wichtig

Neben São Jorge läuft in Kolumbien ein weiteres Kapitel an, das leicht zu unterschätzen wäre: Yarumalito, ein Gold-Kupfer-Projekt südlich von Medellín und eines von drei kolumbianischen Projekten im Portfolio.

Das dort gestartete Bohrprogramm ist mit rund 1.200 Metern bewusst moderat gehalten. Doch klein heißt hier nicht unbedeutend. Es ist das erste Bohrprogramm, das GoldMining selbst auf diesem Projekt durchführt. Ziel ist vor allem, das Vertrauen in die bestehende Ressource zu erhöhen und zugleich Daten für Genehmigungs- und Flächenmanagementfragen zu sammeln.

Quelle Unternehmenspräsentation GoldMining Inc

Yarumalito ist ein Porphyrsystem mit Gold und Kupfer - also ein Lagerstättentyp, der in erfolgreichen Bergbauregionen enorme Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Die regionale Nachbarschaft macht die Sache zusätzlich interessant: In ähnlichen Gesteinen, weniger als zehn Kilometer entfernt, hat Collective Mining am Projekt Guayabales starke Resultate vorgelegt.

GoldMining will hier kein überzogenes Versprechen abgeben. Vielmehr geht es darum, das eigene geologische Verständnis zu schärfen und Yarumalito auf die nächste Stufe zu heben. Gerade in einem Umfeld, in dem Kupfer strategisch immer wichtiger wird, kann ein sauber weiterentwickeltes Gold-Kupfer-Projekt später erheblichen strategischen Wert entfalten.

La Mina: Eine Milliarden-NPV-Story mit Kupferbonus

Wenn São Jorge der unmittelbare Entwicklungshebel ist, dann könnte La Mina der große Bewertungsbeschleuniger sein.

Für das Projekt in Kolumbien wurde eine aktualisierte PEA vorgelegt. Dabei geht es nicht einfach um ein kosmetisches Anheben der Metallpreise gegenüber einer älteren Studie. Das Management betont ausdrücklich, dass neben den Preisannahmen auch Betriebs- und Investitionskosten angepasst wurden. Genau das verleiht dem Update Glaubwürdigkeit.

Das Ergebnis ist eindrucksvoll: Auf Basis langfristiger Konsensannahmen für Gold und Kupfer errechnet sich ein Kapitalwert von etwas über 1 Mrd. US-Dollar. Dazu kommen eine solide interne Verzinsung, eine gute Amortisationsdauer und - besonders wichtig - ein relevanter Kupferanteil an den Erlösen.

Quelle Unternehmenspräsentation GoldMining Inc

Zwischen etwa einem Viertel und knapp einem Drittel der Umsätze sollen aus Kupfer stammen. Das macht La Mina nicht nur zu einem Goldprojekt mit Beimetall, sondern zu einem Gold-Kupfer-System mit strategischer Zweitdimension. In einer Welt, in der Kupfer nicht mehr bloß Industriemetall, sondern Schlüsselrohstoff ist, kann das die Wahrnehmung eines Projekts massiv verändern.

Das Profil von La Mina: groß genug, aber nicht zu groß

Auch bei La Mina fällt auf, dass das Management nicht auf Gigantismus setzt, sondern auf Passform. Das Projekt soll über etwas mehr als zehn Jahre jährlich mehr als 150.000 Goldäquivalent-Unzen produzieren. Der Gehalt liegt bei über 1 Gramm Goldäquivalent pro Tonne - für ein Projekt dieser Größenordnung ein solides Niveau.

Der entscheidende Gedanke dahinter ist elegant: Viele große Gold-Kupfer-Systeme in Südamerika liegen in Hochanden-Lagen, sind topografisch und logistisch hochkomplex und verlangen milliardenschwere Bauinvestitionen, die nur eine Handvoll Konzerne stemmen können. La Mina hingegen befindet sich nicht in dieser extremen Hochgebirgslogik, sondern in einem Terrain, das als deutlich baubarer beschrieben wird.

Damit landet das Projekt genau in jener attraktiven Mitte, die für mittelgroße bis große Produzenten spannend sein kann: bedeutend genug, um die Produktionsbasis zu verändern - aber mit Kapitalbedarf und physischer Umsetzbarkeit, die nicht aus dem Rahmen fallen.

Von der Unzen-Sammlung zur Entwicklungsplattform

Vielleicht ist das der größte Wandel in der gesamten Equity Story: GoldMining will nicht länger nur als Halter vieler Ressourcenprojekte verstanden werden. Mit São Jorge und La Mina liegen nun zwei wirtschaftliche Studien vor, deren Kapitalwerte die aktuelle Börsenbewertung des Unternehmens deutlich überragen.

Genau hier beginnt die Fantasie. Wenn zwei fortgeschrittene Projekte gemeinsam bereits Werte aufzeigen, die weit oberhalb der gegenwärtigen Marktkapitalisierung liegen, stellt sich zwangsläufig die Frage, wie lange ein solcher Abstand bestehen bleibt - vor allem dann, wenn zusätzlich liquide Mittel, Beteiligungen und ein schuldenfreies Profil vorhanden sind.

Quelle Unternehmenspräsentation GoldMining Inc

Nach Unternehmensangaben verfügt GoldMining über umfangreiche Kassenbestände und marktfähige Wertpapiere, bei gleichzeitig fehlender Verschuldung. Das macht den Fall besonders interessant, weil es den Unternehmenswert nicht nur auf Explorationshoffnung stützt, sondern auch auf sichtbare Bilanzsubstanz.

Die Strategie: Werte sichtbar machen, nicht vorschnell abgeben

GoldMining (ISIN CA38149E1016 WKN A2DHZ0) verfolgt seit Jahren eine klare Linie: unterbewertete Projekte in attraktiven Phasen erwerben, sie durch technische Arbeit aufwerten und anschließend strategische Optionen offenhalten - vom Joint Venture bis zur Veräußerung.

Doch die Nuance ist wichtig. Das Unternehmen beschreibt sich nicht als reinen Projektflipper. Vielmehr betont das Management, dass man die finanziellen und personellen Mittel besitzt, Projekte selbst voranzubringen. Gerade bei São Jorge sei das entscheidend. Sollte ein Interessent auftauchen, gehe es nicht darum, irgendein Angebot anzunehmen, sondern nur eines, das den inneren Wert des Projekts tatsächlich widerspiegelt.

Das ist in einem lebhafteren M&A-Markt eine starke Position. Wer nicht verkaufen muss, kann besser verhandeln.

M&A im Rohstoffsektor wird heißer - und GoldMining's Portfolio könnte davon profitieren

Der Branchenhintergrund spielt GoldMining in die Karten. Das Management beschreibt das aktuelle Umfeld als deutlich aktiver: Unternehmen suchen quer durch alle Entwicklungsstufen nach Projekten - von früher Exploration bis zu fortgeschrittener Entwicklung.

Diese zunehmende Aktivität ist logisch. Der Goldpreis bleibt hoch, Kupfer wird strategisch neu bewertet und gleichzeitig ist das Angebot an qualitativ interessanten Entwicklungsprojekten begrenzt. Projekte mit klarem Plan, belastbarer Wirtschaftlichkeit und vernünftiger Infrastruktur werden damit besonders begehrt.

Und genau zu dieser Kategorie wollen São Jorge und La Mina nun sichtbar gehören.

Was in den nächsten sechs bis zwölf Monaten wichtig werden könnte

Die nächste Zeit dürfte keineswegs nur aus einem einzelnen Kurstreiber bestehen. Vielmehr baut sich eine ganze Kette möglicher Impulse auf.

Zu den wichtigsten zählen:

weitere Explorations- und Studienfortschritte bei São Jorge,

neue Ergebnisse und Datenerweiterung bei Yarumalito,

nächste Entwicklungsschritte für La Mina bis hin zur möglichen Vor-Machbarkeitsplanung,

Fortschritte bei strategischen Optionen für weitere Projekte im Portfolio.

Crucero in Peru: Antimon bringt eine neue strategische Dimension

Ein Projekt, das zuletzt zusätzliche Aufmerksamkeit erhielt, ist Crucero in Peru. Dort wurde erstmals Antimon in die Goldäquivalent-Betrachtung einbezogen. Das mag zunächst technisch klingen, ist aber strategisch brisant.

Antimon gehört zu den Metallen, die in einem angespannten geopolitischen Umfeld plötzlich sehr viel mehr Aufmerksamkeit erhalten können. GoldMining berichtet, dass das Projekt deshalb erhebliches Interesse auf sich gezogen hat. Nun werde ein Plan entwickelt, um Crucero entweder mit einem Partner weiterzuentwickeln oder selbst voranzubringen.

Quelle Unternehmenspräsentation GoldMining Inc

Das ist bemerkenswert, weil es zeigt, wie breit das Portfolio tatsächlich angelegt ist. Es enthält nicht nur klassische Goldstories, sondern auch Projekte mit strategischen Nebenaspekten, die in veränderten Märkten plötzlich deutlich an Attraktivität gewinnen können.

US GoldMining: Zusätzliche Hebelwirkung über eine große Beteiligung

Ein weiterer Faktor wird in klassischen Projektübersichten oft unterschätzt: GoldMining hält eine große Beteiligung an U.S. GoldMining - nach eigenen Angaben rund 74%.

Die Ressourcen dieser Gesellschaft werden nicht in die eigene Ressourcenübersicht eingerechnet, weil GoldMining stattdessen die Beteiligung bilanziell als Wertposition betrachtet. Operativ ist der Hebel trotzdem da: U.S. GoldMining startet Bohraktivitäten in Alaska auf einem großen Gold-Kupfer-System und hat ebenfalls eine PEA vorgelegt.

Quelle Unternehmenspräsentation GoldMining Inc

Der Clou: Diese Aktivitäten werden über eine separat an der NASDAQ notierte Gesellschaft finanziert. GoldMining profitiert damit von positiven Entwicklungen, ohne die gesamte Kapitalbelastung selbst tragen zu müssen. Auch das erhöht die Zahl potenzieller Katalysatoren.

Yellowknife: Die womöglich nächste Advancement-Story in der Warteschlange

Fast noch mehr Spannung liegt auf einem Projekt, das bisher vergleichsweise geduldig im Hintergrund stand: Yellowknife im Norden Kanadas.

Hier arbeitet GoldMining daran, historische Daten systematisch aufzubereiten, ein umfassendes geologisches Modell zu erstellen und die Lagerstätte mit modernen 3D-Methoden neu zu optimieren. Das klingt nach Vorarbeit - und genau solche Vorarbeit ist häufig der Moment, bevor ein Projekt plötzlich wieder sichtbar wird.

Die Kennzahlen, die das Management nennt, machen hellhörig. Die Ressource gilt als hochgradig mit mehr als 2 Gramm Gold pro Tonne. Für offen abbaubares Material wäre das außergewöhnlich stark. Dazu kommt eine historische Untertagemine auf dem Projektgebiet, die bis in die 1960er Jahre mehr als 1 Mio. Unzen Gold produziert haben soll - bei Gehalten von über 1 Unze Gold pro Tonne.

Quelle Unternehmenspräsentation GoldMining Inc

Diese Kombination aus bestehender Ressource, historischer Hochgradmine und moderner Neuinterpretation nährt die Überzeugung, dass hier ein tieferes, größeres Goldsystem liegen könnte. Das Management deutet an, dass Yellowknife wahrscheinlich eines der nächsten Projekte ist, bei dem eine sichtbare Fortschrittsgeschichte nach außen getragen wird.

Das große Bild: Warum GoldMining jetzt anders wahrgenommen werden könnte

Am Ende verdichtet sich hier etwas, das im Rohstoffsektor enorm wertvoll ist: Glaubwürdige Optionalität.

GoldMining verfügt nicht nur über Projekte. Das Unternehmen verfügt über verschiedene Arten von Wert:

fortgeschrittene Projekte mit positiven Wirtschaftlichkeitsstudien,

Explorationspotenzial mit Erweiterungschancen,

Bilanzstärke durch Cash und börsennotierte Beteiligungen,

zusätzliche Exposure zu Gold, Kupfer und in Teilen strategischen Metallen wie Antimon,

mehrere geografische Standbeine in Nord- und Südamerika.

Quelle Unternehmenspräsentation GoldMining Inc

Das allein garantiert natürlich noch keine Neubewertung. Im Rohstoffmarkt gibt es nie Garantien. Aber es schafft etwas, das beinahe genauso wertvoll ist: mehrere Wege zum Erfolg.

Vielleicht wird São Jorge der erste Entwicklungstreiber. Vielleicht bringt La Mina strategisches Interesse auf den Tisch. Vielleicht zündet Yellowknife als hochgradige Kanada-Story. Vielleicht setzt Crucero mit Antimon neue Akzente. Vielleicht entsteht Wert auch über die Beteiligung an U.S. GoldMining.

Und genau deshalb wirkt die aktuelle Lage so elektrisierend. Es ist nicht mehr nur eine einzige Hoffnung, die alles tragen muss. Es ist ein ganzes Bündel an Chancen, das nun erstmals gleichzeitig Form annimmt.

Fazit: Aus Potenzial wird Kontur

GoldMining (ISIN CA38149E1016 WKN A2DHZ0) scheint an einem Wendepunkt zu stehen. Die beiden positiven PEAs für São Jorge und La Mina verändern die Geschichte fundamental, weil sie zeigen, dass zentrale Projekte wirtschaftlich belastbar sein können - und zwar nicht auf überhitzten Annahmen, sondern auf disziplinierter Basis.

Noch spannender ist: Hinter diesen beiden Projekten endet die Story nicht. Sie beginnt dort erst richtig. Exploration, Vor-Machbarkeitsarbeit, mögliche Partnerschaften, zusätzliche Bilanzwerte und weitere Projektfortschritte schaffen eine Nachrichtenpipeline, die in den kommenden Monaten zunehmend dichter werden dürfte.

In einem Sektor, in dem Kapital wieder selektiv auf Qualität, Bauwürdigkeit und strategische Metalle blickt, könnte genau das der Stoff sein, aus dem die nächsten Neubewertungen entstehen.

Mit anderen Worten: GoldMining (ISIN CA38149E1016 WKN A2DHZ0) will nicht länger nur zeigen, was es besitzt. Das Unternehmen will jetzt zeigen, was daraus werden kann. Und genau dieser Übergang ist oft der Moment, in dem aus einer stillen Story plötzlich eine sehr laute wird.

Aktuell wird GoldMining (ISIN CA38149E1016 WKN A2DHZ0) an der Börse mit rund 169 Millionen Euro bewertet. Ein genauerer Blick auf die Bilanz offenbart jedoch ein massives Value-Potenzial: Berücksichtigt man die liquiden Mittel und die marktfähigen Wertpapiere, bleibt für das operative Geschäft und die Ressourcen ein Bruchteil des eigentlichen Wertes übrig.

Diese fundamentale Fehlbewertung eröffnet Investoren eine seltene und vielversprechende Gelegenheit. Das erklärte Ziel von GoldMining ist es, diesen inneren Wert durch die Weiterentwicklung von Schlüsselprojekten und strategischen Partnerschaften zu realisieren. Kein Wunder, dass Analysten die Aktie als massiv unterbewertet einstufen und eine klar positive Prognose abgeben.

Viel Erfolg bei Ihren Investments!

Mit spekulativen Grüßen Ihre Mining-Investor Redaktion

Ihr direkter Link zur Story: Alle Fakten und Hintergründe finden Sie auf www.goldmining.com

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