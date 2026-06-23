Der Dax kann sich im frühen Dienstagshandel nicht gegen die Korrekturwelle, die aus Asien herüberschwappte, behaupten. Vor allem Technologiewerte aus dem Halbleitersektor stehen aktuell unter Druck; so auch Infineon.Für den Dax ist es eine aus charttechnischer Sicht sehr prekäre Konstellation. In den letzten Handelstagen verpasste es der deutsche Leitindex, sich oberhalb von 25.000 Punkten festzusetzen. Mehrere Versuche scheiterten. Wie so ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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