Vancouver, British Columbia - 23. Juni 2026 / IRW-Press / Nexcel Metals Corp. (CSE: NEXX) (OTCQB: NXXCF) (FWB: 2OH) ("Nexcel" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es von der Provinz New Brunswick die Genehmigung erhalten hat, sein geplantes Diamantbohrprogramm auf dem Wolframprojekt Burnt Hill des Unternehmens im Zentrum von New Brunswick, Kanada, durchzuführen.

Die Bohrgenehmigung berechtigt Nexcel, ein erstes Explorationsbohrprogramm zu starten, bei dem Diamantbohrungen über eine Gesamtlänge von rund 5.000 Metern von bis zu 15 separaten Bohrstandorten aus durchgeführt werden sollen, die strategisch im gesamten historischen Lagerstättengebiet von Burnt Hill positioniert sind. Die Genehmigung wurde am 19. Juni 2026 vom New Brunswick Department of Natural Resources and Energy Development erteilt.

Das bevorstehende Bohrprogramm stellt einen wichtigen Meilenstein bei der Weiterentwicklung des Projekts Burnt Hill dar und wird die erste Bohrkampagne sein, die Nexcel seit seinem Einstieg in das Projekt durchführt. Das Programm wurde konzipiert, um die historische Wolframmineralisierung zu bestätigen und zu erweitern und gleichzeitig das Ziel des Unternehmens voranzutreiben, unter Anwendung moderner Explorations- und Berichtsstandards eine aktuelle Mineralressourcenschätzung zu erstellen.

Abbildung 1: Karte der geplanten Bohrstandorte auf Burnt Hill

Das geplante Bohrprogramm wird sich auf mehrere wichtige Ziele konzentrieren, darunter:

- Zwillingsbohrungen ausgewählter historischer Bohrlöcher, um die von früheren Betreibern durchteufte Wolfram-, Molybdän- und Zinnmineralisierung zu verifizieren;

- Bestätigung der Kontinuität, Geometrie und Gehaltsverteilung bekannter mineralisierter Zonen innerhalb des Lagerstättengebiets Burnt Hill;

- Erprobung potenzieller Erweiterungen bekannter Mineralisierungen durch strategisch positionierte Step-out-Bohrungen;

- Bewertung von Gebieten, in denen die früheren Bohrungen weit auseinander lagen und in denen zusätzliche Bohrungen die Zuverlässigkeit der geologischen Erkenntnisse verbessern könnten;

- Integration kürzlich erhobener geophysikalischer Luftmessdaten mit historischen geologischen und Bohrdaten, um das Verständnis des Unternehmens für das mineralisierte System zu optimieren; und

- Erhebung von Daten, die künftige Aktualisierungen der Mineralressourcen untermauern und dabei helfen könnten, Möglichkeiten zur Erweiterung der historischen Ressourcenbasis zu identifizieren.

Die genehmigten Bohrstandorte wurden nach einer umfassenden Auswertung historischer Bohrungen, geologischer Kartierungen, geophysikalischer Daten sowie der kürzlich von Xcalibur MPH Ltd. durchgeführten luftgestützten Time-Domain-Electromagnetic-("TDEM")- und magnetischen Vermessungen ausgewählt. Die Vermessung diente der Identifizierung leitfähiger Strukturen, die mit Wolframmineralisierungen und damit verbundenen Intrusionssystemen in Verbindung stehen. Die abschließende Auswertung und Zielauswahl durch Condor North Consulting ULC soll die Bohrprioritäten vor der Mobilisierung weiter präzisieren. Das Unternehmen gab bekannt (siehe Pressemitteilung vom 16. Juni 2026), dass es das Ausschreibungsverfahren zur Auswahl eines Bohrunternehmens eingeleitet hat, um das finanzierte Bohrprogramm auf Burnt Hill durchzuführen. Der Beginn des Bohrprogramms ist für September 2026 geplant, wobei die Mobilisierung für August 2026 erwartet wird.

Burnt Hill beherbergt eine der bedeutendsten bekannten Wolframlagerstätten im Osten Kanadas und profitiert von jahrzehntelanger historischer Exploration, Bohrungen zur Ressourcendefinition, Untertageerschließung sowie einer begrenzten historischen Produktion. Nexcel ist der Ansicht, dass das Projekt ein strategisch wichtiges nordamerikanisches Wolfram-Asset darstellt, insbesondere in einer Zeit, in der Regierungen und Industrie sich zunehmend darauf konzentrieren, die Versorgung mit kritischen Mineralien aus heimischen Quellen und Partnerländern sicherzustellen.

"Wolfram hat sich weltweit zu einem der strategisch wichtigsten kritischen Mineralien entwickelt, und diese Bohrgenehmigungen sind ein bedeutender Schritt vorwärts bei der Erschließung des Potenzials des Projekts Burnt Hill", erklärte der Chief Executive Officer von Nexcel Metals, Hugh Rogers. "Dieses erste Bohrprogramm zielt nicht nur darauf ab, historische Bohrergebnisse zu validieren, sondern auch moderne Explorationstechniken und neu gewonnene geophysikalische Daten zu nutzen, um die historisch bekannte Mineralisierung besser einzugrenzen und möglicherweise zu erweitern. Dank der nun vorliegenden Genehmigungen treiben wir die Vorbereitungen für den Beginn der Bohrungen voran und freuen uns auf ein Explorationsprogramm, das unserer Überzeugung nach für Nexcel wegweisend sein wird."

Das Projekt Burnt Hill verfügt derzeit über eine historische NI 43-101-konforme Mineralressource, bestehend aus einer angedeuteten Ressource von 1,761 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,292 % WO3, 0,007 % MoS2 und 0,008 % SnO2, sowie einer vermuteten Ressource von 1,520 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,263 % WO3, 0,008 % MoS2 und 0,005 % SnO2, wie im technischen Bericht gemäß NI 43-101 zum Wolframprojekt Burnt Hill vom 26. Januar 2026 angegeben. Das Konzessionsgebiet beherbergt zudem zahlreiche weitere Wolfram-, Molybdän- und Zinnvorkommen, die bislang noch nicht ausreichend erkundet wurden und weiteres Entdeckungspotenzial bieten.

Das Unternehmen rechnet damit, dass die Auswahl des Bohrunternehmens und die Mobilisierungspläne in den kommenden Wochen abgeschlossen werden, und wird weitere Informationen zum Beginn der Bohrungen, zur Priorisierung der Zielgebiete und zu den Explorationsaktivitäten bekannt geben, sobald diese vorliegen.

Qualifizierter Sachverständiger

Francis R. Newton, P.Geo., Berater des Unternehmens und ein "qualifizierter Sachverständiger" gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen geprüft und genehmigt.

Über Nexcel Metals Corp

Nexcel Metals Corp. ist ein Junior-Bergbauunternehmen, das sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralkonzessionsgebieten befasst. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf das Projekt Lac Ducharme in der Provinz Québec und das Projekt Burnt Hill in der Provinz New Brunswick.

IM NAMEN DES BOARD OF DIRECTORS

"Hugh Rogers"

CEO & Direktor

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E-Mail: hrogers@nexcelmetals.com

Telefon: (604) 250-6162

Zukunftsgerichtete Aussagen

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, die sich auf Aktivitäten, Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, die Nexcel erwartet, glaubt oder vorhersieht, dass sie in der Zukunft eintreten werden oder eintreten könnten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Solche Aussagen können unter anderem Aussagen in Bezug auf die Exploration und Erschließung der Mineralkonzessionen des Unternehmens beinhalten. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf zahlreichen Annahmen, die Nexcel aufgrund seiner Erfahrungen, seiner Wahrnehmung historischer Trends, der aktuellen Bedingungen, der erwarteten zukünftigen Entwicklungen und anderer Faktoren getroffen hat, die es unter den gegebenen Umständen für angemessen hält. Darüber hinaus beinhalten diese Aussagen erhebliche bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten, die dazu beitragen können, dass sich die Vorhersagen, Prognosen, Projektionen und anderen zukunftsgerichteten Aussagen als unzutreffend erweisen, wobei einige davon außerhalb der Kontrolle von Nexcel liegen. Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, beabsichtigt Nexcel nicht, diese zukunftsgerichteten Aussagen nach dem Datum dieser Veröffentlichung zu revidieren oder zu aktualisieren oder sie zu überarbeiten, um das Eintreten zukünftiger unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln.

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