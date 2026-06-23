© Foto: Richard Drew/AP/dpaDAX und Euro-Stoxx mit deutlichen Verlusten im Mittagshandel. Samsung und SK Hynix brechen zweistellig ein und ziehen Chipaktien mit. Goldpreise fallen.Die europäischen Aktienmärkte haben im Mittagshandel am Dienstag klare Verluste verzeichnet. Neben Gewinnmitnahmen an den asiatischen Handelsplätzen richten sich die Blicke der Anleger vor allem auf die laufenden diplomatischen Gespräche zwischen den USA und Iran sowie auf wichtige Tech-Konzerne. Europa und Deutschland: DAX fällt unter die 25.000er-Marke Der deutsche Leitindex DAX fällt im Xetra-Handel aktuell (13:15 Uhr) um 1,2 Prozent zurück auf 24.841 Punkte, nachdem er am Montag im Tagesverlauf noch bis auf 25.176 Punkte klettern …
Enthaltene Werte: US7960502018,DE0008469XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020XXXDen vollständigen Artikel lesen
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