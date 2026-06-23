© Foto: MidjourneySorgen über drohende Zinserhöhungen in den USA und die massiven Investitionen in KI belasteten das Sentiment. Vor den Micron-Earnings am Mittwoch werden die Gewinne mitgenommen. Bereits am Montag ging ein Rauschen durch dne Markt, als Alphabet seinen größten tagesverlust aller Zeiten hinnehmen musste. 225 Milliarden US-Dollar verlor die Google-Muttergesellschaft laut Dow Jones Market Data an Börsenwert. Ein Abgang bei Google DeepMind lässt die Alphabet-Aktie abstürzen: Der Nobelpreisträger John Jumper wechselt zu Anthropic. Zugleich wachsen die Bedenken hoher KI-Investitionen von Hyperscalern angesichts steigender Kreditkosten. Und folgerichtig wendet sich am Dienstag auch das Sentiment für …
Enthaltene Werte: US0079031078,US5951121038,US67066G1040,US9581021055,US11135F1012Den vollständigen Artikel lesen
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