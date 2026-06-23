Check: Indium-Aktien: IBM: Deal mit OpenAI | SpaceX: Absturz - was tun? | Porsche: Dividendenkürzung

Die SpaceX-Aktie stürzt zu Wochenbeginn tief ab. Der Musk-Konzern hat eine Anleiheemission angekündigt. Macht das Sinn und ist der Rücksetzer eine Chance? Cathie Wood hat jedenfalls ordentlich nachgelegt. Ein Vorbild?Indium-Schock durch China? - Wer könnte profitieren? Peking könnte den nächsten Nadelstich gegen die USA vorbereiten. Im Mittelpunkt steht das seltene Spezialmetall Indium. Hier steht das Reich der Mitte ungefährt für 70 Prozent der weltweiten Produktion. Benötigt wird Indium immer mehr beim Bau fortschrittlicher Rechenzentren. Führt Peking Exportkontrollen ein, könnte das die Lieferketten verlangsamen. Wir haben mal geschaut, welche Konzerne außerhalb Chinas dann in die …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran