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WKN: 5319 | ISIN: US000OPENAI0 | Ticker-Symbol:
Branche
Software
Aktienmarkt
Vor-IPO
1-Jahres-Chart  (nicht börsennotiert)
OPENAI LLC Chart 1 Jahr
Markus Weingran
23.06.2026 15:27 Uhr
274 Leser
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Check: Indium-Aktien: IBM: Deal mit OpenAI | SpaceX: Absturz - was tun? | Porsche: Dividendenkürzung

Die SpaceX-Aktie stürzt zu Wochenbeginn tief ab. Der Musk-Konzern hat eine Anleiheemission angekündigt. Macht das Sinn und ist der Rücksetzer eine Chance? Cathie Wood hat jedenfalls ordentlich nachgelegt. Ein Vorbild?Indium-Schock durch China? - Wer könnte profitieren? Peking könnte den nächsten Nadelstich gegen die USA vorbereiten. Im Mittelpunkt steht das seltene Spezialmetall Indium. Hier steht das Reich der Mitte ungefährt für 70 Prozent der weltweiten Produktion. Benötigt wird Indium immer mehr beim Bau fortschrittlicher Rechenzentren. Führt Peking Exportkontrollen ein, könnte das die Lieferketten verlangsamen. Wir haben mal geschaut, welche Konzerne außerhalb Chinas dann in die …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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