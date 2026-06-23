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STRATEC-HAUPTVERSAMMLUNG BESCHLIESST DIVIDENDE UND STIMMT ALLEN BESCHLUSSVORSCHLÄGEN ZU



23.06.2026 / 16:20 CET/CEST

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STRATEC-HAUPTVERSAMMLUNG BESCHLIESST DIVIDENDE UND STIMMT ALLEN BESCHLUSSVORSCHLÄGEN ZU

Birkenfeld, 23. Juni 2026

Die Aktionärinnen und Aktionäre der STRATEC SE (Frankfurt: SBS; Prime Standard) haben auf der heutigen ordentlichen Hauptversammlung allen zur Beschlussfassung vorliegenden Tagesordnungspunkten mit deutlicher Mehrheit zugestimmt.

Wie vorgeschlagen, wird STRATEC ihre Aktionäre für das zurückliegende Geschäftsjahr 2025 mit einer Dividende von 0,60 € je Aktie am Unternehmenserfolg teilhaben lassen (Dividende Vorjahr: 0,60 € je Aktie). Die Ausschüttungssumme beträgt insgesamt 7,3 Mio. € und wird an die Aktionäre über die Depotbanken am 26. Juni 2026 ausbezahlt.

Ferner entlasteten die Aktionäre den Vorstand sowie den Aufsichtsrat und wählten die PricewaterhouseCoopers GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC), Frankfurt am Main, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2026. Darüber hinaus wurde der Vergütungsbericht gebilligt.

Insgesamt waren 70,1 Prozent des eingetragenen Grundkapitals auf der ordentlichen Hauptversammlung vertreten.

Weitere Informationen zur Hauptversammlung finden Sie unter www.stratec.com/hauptversammlung . Dort werden auch die detaillierten Abstimmungsergebnisse veröffentlicht.

ÜBER STRATEC

Die STRATEC SE ( www.stratec.com ) projektiert, entwickelt und produziert vollautomatische Analysensysteme für Partner aus der klinischen Diagnostik und Life Sciences. Darüber hinaus bietet das Unternehmen komplexe Verbrauchsmaterialien für diagnostische und medizinische Anwendungen an. Bei Analysensystemen sowie Verbrauchsmaterialien wird dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Entwicklung über das Design und die Produktion bis zur Qualitätssicherung abgedeckt.

Die Partner vermarkten die Systeme, Software und Verbrauchsmaterialien weltweit als Systemlösungen, in der Regel gemeinsam mit ihren Reagenzien, an Laboratorien, Blutbanken und Forschungseinrichtungen. STRATEC entwickelt ihre Produkte auf Basis patentgeschützter Technologien.

Die Aktien der Gesellschaft (ISIN: DE000STRA555) werden im Marktsegment Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.

WEITERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI:

STRATEC SE

Jan Keppeler, CFA | Investor Relations, Sustainability & Corporate Communications

Telefon: +49 7082 7916-6515

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