Frankfurt/Main - Die Bahn hat die bundesweite Störung in der Nacht auf Mittwoch nach eigenen Angaben behoben. Der Zugverkehr laufe wieder an, teilte der Staatskonzern kurz vor 1 Uhr am frühen Morgen mit.
"Bis sich der Bahnverkehr wieder normalisiert hat wird es jedoch noch einige Zeit dauern." Man danke allen Fahrgästen für ihre Geduld.
Zuvor waren aufgrund einer bundesweiten Störung des digitalen Bahnfunks GSMR alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten worden. Die genauen Hintergründe waren aber zunächst unklar.
"Bis sich der Bahnverkehr wieder normalisiert hat wird es jedoch noch einige Zeit dauern." Man danke allen Fahrgästen für ihre Geduld.
Zuvor waren aufgrund einer bundesweiten Störung des digitalen Bahnfunks GSMR alle Züge an Bahnhöfen zurückgehalten worden. Die genauen Hintergründe waren aber zunächst unklar.
© 2026 dts Nachrichtenagentur