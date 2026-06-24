Toronto - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat sich Kroatien in einem spannenden Duell gegen Panama mit 1:0 durchgesetzt.



Das entscheidende Tor fiel in der 54. Minute durch Ante Budimir, der nach einer sehenswerten Vorarbeit von Mario Pasalic und Josip Stanisic den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte. Trotz des knappen Ergebnisses war es ein hart umkämpftes Spiel, in dem beide Mannschaften ihre Chancen hatten.



In der ersten Halbzeit präsentierte sich Panama überraschend stark und hatte durch Rodriguez die beste Möglichkeit, als dessen Kopfball von Livakovic an die Latte gelenkt wurde. Kroatien tat sich schwer, gegen den kompakten Abwehrblock der Mittelamerikaner Lösungen zu finden. Luka Modric versuchte, das Spiel der Kroaten zu lenken, konnte jedoch dem Spiel nicht seinen Stempel aufdrücken.



Nach der Pause erhöhte Kroatien den Druck und wurde durch den Treffer von Budimir belohnt. Panama gab sich nicht geschlagen und drängte auf den Ausgleich. Besonders in der Schlussphase wurde es noch einmal spannend, als sie alles nach vorne warfen und Kroatien unter Druck setzten. Doch die kroatische Abwehr hielt stand, und Livakovic bewahrte seine Mannschaft mit einigen starken Paraden vor dem Ausgleich.



Am Ende reichte der knappe Vorsprung für Kroatien, um die drei Punkte zu sichern. Für beide Teams war es ein wichtiges Spiel, da eine Niederlage das vorzeitige Ausscheiden bedeutet hätte. Kroatien kann nun mit einem Sieg im Rücken optimistisch auf die kommenden Aufgaben blicken.





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