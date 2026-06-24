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TAG Immobilien AG: Börsengang der polnischen Tochtergesellschaft ROBYG: erfolgreiche Aktienplatzierung



24.06.2026 / 07:01 CET/CEST

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DIESE MITTEILUNG DARF WEDER GANZ NOCH TEILWEISE, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA, SÜDAFRIKA ODER JAPAN ODER AUS DIESEN STAATEN HERAUS ODER IN ANDERE RECHTSORDNUNGEN VERBREITET, VERÖFFENTLICHT ODER WEITERGEGEBEN WERDEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG DIESER MITTEILUNG RECHTSWIDRIG IST. Börsengang der polnischen Tochtergesellschaft ROBYG: erfolgreiche Aktienplatzierung TAG platziert 25 Mio. ROBYG-Aktien zum Preis von PLN 34 je Aktie: Bruttomittelzufluss von ca. PLN 850 Mio. (ca. EUR 200 Mio.) zu erwarten

Voraussichtlicher Bruttomittelzufluss für ROBYG aus 9,6 Mio. neuen Aktien, die im Rahmen einer Barkapitalerhöhung zu ebenfalls PLN 34 je Aktie platziert wurden, und aus 2,4 Mio. zusätzlich an Mitglieder des ROBYG-Managements ausgegeben neuen Aktien, von insgesamt ca. PLN 400 Mio. (ca. EUR 95 Mio.)

Gesamter erwarteter Bruttomittelzufluss für den TAG-Konzern von rund PLN 1.250 Mio. (rund EUR 295 Mio.) bildet die Grundlage für weiteres Wachstum in allen Geschäftsfeldern

TAG bleibt mit einer Beteiligung von ca. 66% Mehrheitsaktionärin von ROBYG

Erstnotiz der ROBYG-Aktie an der Warschauer Börse für den 2. Juli 2026 geplant Hamburg, 24. Juni 2026 Im Rahmen des Börsengangs der polnischen Tochtergesellschaft der TAG Immobilien AG (TAG), ROBYG S.A. (ROBYG), wurde der Platzierungspreis auf PLN 34 je Aktie festgelegt. Auf Basis von 25 Mio. ROBYG-Aktien, die von der TAG im Rahmen des Börsengangs veräußert werden, ergibt sich, vorbehaltlich etwaiger Stabilisierungsmaßnahmen nach Erstnotiz, für die TAG ein Bruttomittelzufluss von ca. PLN 850 Mio. (ca. EUR 200 Mio.). ROBYG fließt aus der Barkapitalerhöhung im Rahmen des IPO sowie aus einer weiteren durchgeführten Barkapitalerhöhung, die von Mitgliedern des ROBYG-Managements gezeichnet wurde, ein Bruttoemissionserlös von ca. PLN 400 Mio. (ca. EUR 95 Mio.) zu. In Summe ergibt sich damit für den TAG-Konzern ein voraussichtlicher Bruttomittelzufluss von rund PLN 1.250 Mio. (rund EUR 295 Mio.), der nicht nur den Verschuldungsgrad des Konzerns erheblich reduziert, sondern auch die Grundlage für zusätzliches Wachstum bildet. Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG, kommentiert: "Wir freuen uns sehr über die erfolgreiche Aktienplatzierung im Rahmen des ROBYG-Börsengangs und die starke Nachfrage, die sowohl von polnischen als auch von internationalen Investoren zu verzeichnen war. Davon profitieren letztendlich alle Geschäftsbereiche der TAG: im polnischen Verkaufsgeschäft kann ROBYG durch den Mittelzufluss aus dem IPO und die noch einmal deutlich gestärkte Eigenkapitalbasis weitere Grundstücke akquirieren. Gleichzeitig stehen für das Vermietungsgeschäft der TAG durch die Aktienplatzierung sowohl in Polen als auch in Deutschland wesentliche Eigenmittel für weiteres Wachstum zur Verfügung." Auch nach Vollzug des Börsengangs bleibt die TAG mit rund 66% der Anteile Mehrheitsaktionärin von ROBYG und unterstreicht damit den langfristig strategischen Charakter ihres Engagements im polnischen Wohnimmobilienmarkt. Die Erstnotierung der ROBYG-Aktie an der Warschauer Börse ist für den 2. Juli 2026 geplant. Presseanfragen TAG Immobilien AG Dominique Mann Head of Investor & Public Relations Telefon +49 (0) 40 380 32 305 ir@tag-ag.com Disclaimer

Diese Bekanntmachung stellt weder einen Prospekt noch ein Angebot zum Verkauf von Aktien in irgendeiner Rechtsordnung dar, einschließlich in oder in die Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Südafrika oder Japan. Weder diese Bekanntmachung noch irgendetwas, das darin enthalten ist, darf die Grundlage für ein Angebot oder eine Verpflichtung jeglicher Art in irgendeiner Rechtsordnung bilden oder im Zusammenhang damit herangezogen werden. Anleger sollten die in dieser Bekanntmachung genannten Aktien ausschließlich auf der Grundlage der Informationen zeichnen oder erwerben, die in einem Prospekt in seiner endgültigen Fassung (zusammen mit etwaigen Prospektnachträgen, sofern relevant, der "Prospekt"), einschließlich der darin dargelegten Risikofaktoren, enthalten sind, der am 16. Juni 2026 von ROBYG S.A., einer Aktiengesellschaft (spólka akcyjna) mit Sitz in Warschau, Polen (die "Gesellschaft"), im Zusammenhang mit dem Angebot (das "Angebot") von Aktien am Kapital der Gesellschaft (die "Aktien") sowie der möglichen Zulassung und Einführung bestimmter Aktien der Gesellschaft, einschließlich der Aktien, zum Handel auf dem regulierten Markt der Warschauer Wertpapierbörse (die "Zulassung") veröffentlicht wurde. Eine Kopie des Prospekts ist auf der Website der Gesellschaft unter www.robyg.pl verfügbar, vorbehaltlich bestimmter Zugriffsbeschränkungen. WICHTIGE INFORMATIONEN Der Inhalt dieser Bekanntmachung wurde von der TAG Beteiligungs- und Immobilienverwaltungs GmbH (der "Verkaufende Aktionär") erstellt und unterliegt deren alleiniger Verantwortung.

Diese Bekanntmachung stellt keinen Prospekt im Sinne der EU-Verordnung 2017/1129 ("Prospektverordnung") dar. Die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen dienen lediglich der Hintergrundinformation und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Informationen in dieser Bekanntmachung können sich ändern. Niemand darf sich für irgendeinen Zweck auf die in dieser Bekanntmachung enthaltenen Informationen oder deren Richtigkeit, Fairness oder Vollständigkeit verlassen. Diese Bekanntmachung ist nicht zur Veröffentlichung oder Verbreitung, weder direkt noch indirekt, in den Vereinigten Staaten bestimmt. Diese Bekanntmachung sowie jedes spätere Angebot von Wertpapieren können in bestimmten Rechtsordnungen gesetzlich beschränkt sein; Personen, die diese Bekanntmachung erhalten, sollten sich über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die Wertpapiergesetze einer solchen Rechtsordnung darstellen. 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Potenzielle Anleger sollten den Prospekt lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Vorteile, die mit der Entscheidung zur Anlage in die im Prospekt genannten Wertpapiere verbunden sind, vollständig zu verstehen. Vor der Zeichnung oder dem Erwerb von Aktien sollten Personen, die diese Bekanntmachung zur Kenntnis nehmen, sicherstellen, dass sie die Risiken, die im Prospekt bei dessen Veröffentlichung dargelegt werden, vollständig verstehen und akzeptieren. Die hierin genannten Aktien dürfen in den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (dem "U.S. Securities Act") registriert oder werden im Rahmen einer Transaktion angeboten, die von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act ausgenommen ist oder diesen nicht unterliegt. Das Angebot und der Verkauf der hierin genannten Aktien wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act oder den geltenden Wertpapiergesetzen Australiens, Kanadas, Japans oder Südafrikas registriert. Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmen dürfen die Aktien nicht in Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder an Staatsangehörige, Einwohner oder Bürger von Australien, Kanada, Japan oder Südafrika, zu deren Gunsten oder auf deren Rechnung, angeboten oder verkauft werden. Es wird kein öffentliches Angebot der hierin beschriebenen Wertpapiere in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika geben. Alle in den Vereinigten Staaten verkauften Aktien werden ausschließlich an qualifizierte institutionelle Käufer (im Sinne von Rule 144A des U.S. Securities Act) oder im Rahmen einer anderen Transaktion verkauft, die von den Registrierungsanforderungen des U.S. Securities Act ausgenommen ist oder diesen nicht unterliegt. 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Im Vereinigten Königreich wird die Bekanntmachung ausschließlich an Qualifizierte Anleger im Sinne von Absatz 15 von Anhang 1 der Public Offers and Admissions to Trading Regulation 2024 ("POATR") verteilt und richtet sich ausschließlich an diese, die (i) professionelle Anleger im Sinne von Artikel 19(5) der Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Verordnung"), (ii) vermögende Rechtsträger im Sinne von Artikel 49(2)(a) bis (d) der Verordnung oder (iii) sonstige Personen sind, an die eine Aufforderung oder ein Anreiz zur Ausübung von Anlagetätigkeiten (im Sinne von Section 21 des Financial Services and Markets Act 2000) rechtmäßig übermittelt oder übermitteln lassen darf (alle diese Personen werden zusammen als "Relevante Personen" bezeichnet). In Australien wird diese Bekanntmachung ausschließlich an ausgewählte Anleger verteilt und richtet sich ausschließlich an diese, die nachweisen können, dass sie unter eine oder mehrere der folgenden Anlegerkategorien fallen: (i) ein "sophisticated investor" gemäß § 708(8)(a) oder (b) des Corporations Act 2001 (Cth) ("Corporations Act"); (ii) ein "sophisticated investor" gemäß § 708(8)(c) oder (d) des Corporations Act und dass Sie der Gesellschaft vor Unterbreitung des Angebots eine Bescheinigung eines Wirtschaftsprüfers vorgelegt haben, die den Anforderungen von § 708(8)(c)(i) oder (ii) des Corporations Act sowie der zugehörigen Vorschriften entspricht; (iii) eine mit der Gesellschaft verbundene Person im Sinne von § 708(12) des Corporations Act; oder (iv) ein "professional investor" im Sinne von § 708(11)(a) oder (b) des Corporations Act (alle diese Personen werden zusammen als "Sophisticated Investors" bezeichnet). In Israel wird die Bekanntmachung ausschließlich an folgende Personen verteilt und richtet sich ausschließlich an diese, und jedes Angebot der hiermit angebotenen Wertpapiere richtet sich ausschließlich an (i) eine begrenzte Anzahl von Personen gemäß dem Israeli Securities Law, 5728-1968, in der jeweils gültigen Fassung (dem "Israelischen Wertpapiergesetz") sowie (ii) an die im ersten Anhang (dem "Anhang") zum Israelischen Wertpapiergesetz aufgeführten Anleger, bei denen es sich in erster Linie um gemeinsame Anlagen in Treuhandfonds, Vorsorgefonds, Versicherungsgesellschaften, Banken, Portfoliomanager, Anlageberater, Mitglieder der Börse von Tel Aviv, Emissionsbanken, Risikokapitalfonds, Unternehmen mit einem Eigenkapital von mehr als 50 Millionen NIS sowie "qualifizierte Personen", jeweils im Sinne des Anhangs (in seiner jeweils gültigen Fassung), handelt, die zusammenfassend als qualifizierte Anleger bezeichnet werden (die jeweils auf eigene Rechnung oder, sofern gemäß dem Anhang zulässig, auf Rechnung ihrer Kunden, bei denen es sich um im Anhang aufgeführte Anleger handelt, erwerben) (alle diese Personen werden zusammen als "Israelische Qualifizierte Anleger" bezeichnet). Jede Anlage oder Anlageaktivität, auf die sich diese Bekanntmachung bezieht, steht ausschließlich Polnischen Privatanlegern und Polnischen Institutionellen Anlegern in Polen, Qualifizierten Anlegern in anderen Mitgliedstaaten als Polen, Relevanten Personen im Vereinigten Königreich, Sophisticated Investors in Australien sowie Israelischen Qualifizierten Anlegern in Israel zur Verfügung und wird ausschließlich mit diesen Personen getätigt. Personen, die keine Polnischen Privatanleger oder Polnischen Institutionellen Anleger (in Polen), keine Qualifizierten Anleger (in anderen Mitgliedstaaten als Polen), keine Relevanten Personen (im Vereinigten Königreich), keine Sophisticated Investors (in Australien) oder keine Israelischen Qualifizierten Anleger (in Israel) sind, sollten nicht auf der Grundlage dieser Bekanntmachung oder eines ihrer Inhalte handeln oder sich darauf verlassen. Diese Bekanntmachung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf aktuellen Erwartungen oder Überzeugungen sowie auf Annahmen über zukünftige Ereignisse beruhen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind daran zu erkennen, dass sie sich nicht ausschließlich auf historische oder aktuelle Fakten beziehen. Darüber hinaus lassen sich zukunftsgerichtete Aussagen durch die Verwendung zukunftsgerichteter Begriffe erkennen, darunter die Ausdrücke "voraussehen", "anstreben", "erwarten", "schätzen", "beabsichtigen", "planen", "Ziel", "glauben", "wird", "kann", "sollte", "würde", "könnte", "ist zuversichtlich" oder jeweils deren Verneinungen, andere Varianten oder Begriffe mit ähnlicher Bedeutung sowie vergleichbare Formulierungen oder durch Erörterungen von Strategieplänen, Zielen, Vorgaben, zukünftigen Ereignissen oder Absichten. Zukunftsgerichtete Aussagen können und werden oftmals erheblich von den tatsächlichen Ergebnissen abweichen. Man sollte sich nicht übermäßig auf solche Aussagen verlassen, da sie nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments Gültigkeit haben und die aktuelle Einschätzung der Gesellschaft hinsichtlich zukünftiger Ereignisse widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen naturgemäß bekannten und unbekannten Risiken in Bezug auf zukünftige Ereignisse sowie weiteren Risiken, Ungewissheiten und Annahmen hinsichtlich der Geschäftstätigkeit, der Ertragslage, der Finanzlage, der Liquidität, der Aussichten, des Wachstums oder der Strategien der Gesellschaft und können durch weitere Faktoren beeinflusst werden, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse sowie die Pläne und Ziele der Gesellschaft wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten abweichen. Die Erste Group Bank AG, die Erste Securities Polska S.A., die Goldman Sachs Bank Europe SE, mBank S.A. (zusammen die "Gemeinsamen Globalen Koordinatoren"), WOOD & Company Financial Services, a.s. Spólka Akcyjna Oddzial w Polsce (zusammen mit den Gemeinsamen Globalen Koordinatoren die "Gemeinsamen Bookrunner") sowie die Baader Bank Aktiengesellschaft (zusammen mit den Gemeinsamen Bookrunnern die "Banken" und jeweils eine "Bank") sowie deren jeweilige verbundene Unternehmen lehnen ausdrücklich jegliche Verpflichtung oder Zusage ab, die in dieser Bekanntmachung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, zu überprüfen oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aus anderen Gründen. Keine der Banken und keine ihrer jeweiligen verbundenen Unternehmen übernimmt irgendeine Verantwortung oder Haftung jeglicher Art oder gibt ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder Gewährleistungen hinsichtlich der Wahrheit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der Informationen in dieser Bekanntmachung (oder hinsichtlich der Frage, ob Informationen in der Bekanntmachung ausgelassen wurden) oder hinsichtlich sonstiger Informationen in Bezug auf die Gesellschaft, ihre Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen, unabhängig davon, ob diese schriftlich, mündlich, in visueller oder elektronischer Form vorliegen und auf welche Weise auch immer übermittelt oder zur Verfügung gestellt wurden, noch für Verluste, die sich aus der Nutzung dieser Bekanntmachung oder ihres Inhalts ergeben oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen. 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Personen, die solche Anlagen in Betracht ziehen, sollten sich an eine zugelassene Person wenden, die auf die Beratung zu solchen Anlagen spezialisiert ist. Diese Bekanntmachung stellt keine Empfehlung bezüglich des Angebots dar. Der Wert der Aktien kann sowohl steigen als auch fallen. Potenzielle Anleger sollten sich von einem professionellen Berater hinsichtlich der Eignung des Angebots für die betreffende Person beraten lassen. Die Banken handeln im Zusammenhang mit dem Angebot ausschließlich für den Verkaufenden Aktionär und die Gesellschaft und für niemanden sonst. 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Dementsprechend sind Verweise im Prospekt - sobald dieser veröffentlicht ist - auf die Ausgabe, das Angebot, die Zeichnung, den Erwerb, die Platzierung oder den sonstigen Handel mit den Aktien so zu verstehen, dass sie auch jede Ausgabe oder jedes Angebot an die Banken und ihre verbundenen Unternehmen sowie jede Zeichnung, jeden Erwerb, jede Platzierung oder jeden Handel durch diese in dieser Eigenschaft einschließen. Darüber hinaus können die Banken und ihre verbundenen Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen (einschließlich Swaps, Optionsscheine oder Differenzkontrakte) mit Anlegern abschließen, in deren Zusammenhang die Banken und ihre verbundenen Unternehmen von Zeit zu Zeit Aktien erwerben, halten oder veräußern können. Die Banken beabsichtigen nicht, den Umfang solcher Investitionen oder Transaktionen offenzulegen, es sei denn, sie sind gesetzlich oder aufsichtsrechtlich dazu verpflichtet. 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Infolge der Rundung können die in dieser Bekanntmachung dargestellten Summen der Daten geringfügig von den tatsächlichen arithmetischen Summen dieser Daten abweichen. Zur Vermeidung von Zweifeln wird darauf hingewiesen, dass die Inhalte der Website der Gesellschaft nicht durch Verweis in diese Bekanntmachung aufgenommen werden und keinen Bestandteil dieser Bekanntmachung bilden. Informationen für Vertreiber: Ausschließlich zum Zwecke der Produkt-Governance-Anforderungen gemäß: (a) der EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in ihrer geänderten Fassung ("MiFID II"); (b) Artikel 9 und 10 der Delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 der Kommission zur Ergänzung der MiFID II; sowie (c) den lokalen Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die "MiFID-II-Anforderungen an die Produktgovernance") und unter Ausschluss jeglicher Haftung - sei es aus Deliktsrecht, aus Vertrag oder anderweitig -, die ein "Hersteller" (im Sinne der MiFID-II-Anforderungen an die Produktgovernance) andernfalls in diesem Zusammenhang haben könnte, wurden die Aktien, die Gegenstand des Angebots sind, einem Produktzulassungsverfahren unterzogen, bei dem festgestellt wurde, dass diese Aktien: (i) für einen Endzielmarkt aus Privatanlegern und Anlegern, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien im Sinne der MiFID II erfüllen, geeignet sind, und (ii) für den Vertrieb über alle gemäß MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die "Zielmarktbewertung"). Ungeachtet der Zielmarktbewertung sollten Vertreiber beachten, dass (i) der Kurs der Aktien fallen kann und Anleger ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten, (ii) die Aktien keine garantierten Erträge und keinen Kapitalschutz bieten und (iii) eine Anlage in die Aktien nur mit Anlegern vereinbar ist, die weder auf garantierte Erträge noch auf Kapitalschutz angewiesen sind, die (entweder allein oder in Zusammenarbeit mit einem geeigneten Finanz- oder sonstigen Berater) in der Lage sind, die Vorzüge und Risiken einer solchen Anlage zu bewerten, und die über ausreichende Mittel verfügen, um etwaige daraus resultierende Verluste tragen zu können. Die Zielmarktbewertung erfolgt unbeschadet der Anforderungen etwaiger vertraglicher, gesetzlicher oder aufsichtsrechtlicher Verkaufsbeschränkungen im Zusammenhang mit dem Angebot. Darüber hinaus wird darauf hingewiesen, dass die Banken ungeachtet der Zielmarktbewertung ausschließlich Anleger akquirieren werden, die die Kriterien für professionelle Kunden und geeignete Gegenparteien erfüllen. Zur Vermeidung von Zweifeln: Die Zielmarktbewertung stellt weder (i) eine Eignungs- oder Angemessenheitsprüfung im Sinne der MiFID II noch (ii) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern dar, in die Aktien zu investieren, diese zu erwerben oder sonstige Maßnahmen in Bezug auf die Aktien zu ergreifen. Jeder Vertreiber ist dafür verantwortlich, seine eigene Zielmarktbewertung in Bezug auf die Aktien durchzuführen und die geeigneten Vertriebskanäle festzulegen.



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