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Freitag, 10.07.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
483 Gramm Gold pro Tonne! Diese Gold-Aktie hat zwei Asse im Ärmel
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WKN: A42GRN | ISIN: ES01717430J3 | Ticker-Symbol: PZ4
Frankfurt
10.07.26 | 09:15
2,980 Euro
0,00 % 0,000
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INFRACORE
INFRACORE SA Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
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INFRACORE SA57,20+0,33 %
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Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.