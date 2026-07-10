The following instruments on XETRA do have their first trading 10.07.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.07.2026
Aktien
1 CA03771W1005 Apollo Global Management Inc. CDR
2 SE0011178201 Ranplan Group AB
3 PLROBYG00321 Robyg S.A.
4 AU0000212961 Narryer Metals Ltd.
5 CH0019867685 Infracore SA
6 CA81573E1060 Seegnal Inc.
7 CA2902576099 Else Nutrition Holding Inc.
8 ES01717430J3 Promotora de Informaciones S.A.
Anleihen/ETF/ETP
1 US023135EXXX Amazon.com Inc.
2 US023135EXXX Amazon.com Inc.
3 USN3070QAXXX ENEL Finance International N.V.
4 US023135EXXX Amazon.com Inc.
5 US023135EXXX Amazon.com Inc.
6 US023135EXXX Amazon.com Inc.
7 XS3440165XXX Aroundtown SA
8 USP37213AXXX Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A.
9 USN3070QAXXX ENEL Finance International N.V.
10 DE000A46ZXXX DN Group AG
11 US023135EXXX Amazon.com Inc.
12 NZLGFDT02XXX New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.
13 XS3440171XXX Ontario, Provinz
14 US023135EXXX Amazon.com Inc.
15 US023135EXXX Amazon.com Inc.
16 US053332BXXX AutoZone Inc.
17 USN3070QAXXX ENEL Finance International N.V.
18 US500769KXXX Kreditanstalt für Wiederaufbau
19 US500769KXXX Kreditanstalt für Wiederaufbau
20 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000A46ZXXX Sixt SE
22 IE000WN3JXXX Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF
23 IE000GUIUXXX L&G WTW Global Equity Diversified UCITS ETF
24 IE000JMMZXXX L&G WTW Global Equity Diversified UCITS ETF
25 IE000FVYOXXX Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
26 DE000NXTAXXX nxtAssets Bitcoin Core ETP
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 10.07.2026
Aktien
1 CA03771W1005 Apollo Global Management Inc. CDR
2 SE0011178201 Ranplan Group AB
3 PLROBYG00321 Robyg S.A.
4 AU0000212961 Narryer Metals Ltd.
5 CH0019867685 Infracore SA
6 CA81573E1060 Seegnal Inc.
7 CA2902576099 Else Nutrition Holding Inc.
8 ES01717430J3 Promotora de Informaciones S.A.
Anleihen/ETF/ETP
1 US023135EXXX Amazon.com Inc.
2 US023135EXXX Amazon.com Inc.
3 USN3070QAXXX ENEL Finance International N.V.
4 US023135EXXX Amazon.com Inc.
5 US023135EXXX Amazon.com Inc.
6 US023135EXXX Amazon.com Inc.
7 XS3440165XXX Aroundtown SA
8 USP37213AXXX Empresa Distribuidora de Electricidad de Mendoza S.A.
9 USN3070QAXXX ENEL Finance International N.V.
10 DE000A46ZXXX DN Group AG
11 US023135EXXX Amazon.com Inc.
12 NZLGFDT02XXX New Zealand Local Government Funding Agency Ltd.
13 XS3440171XXX Ontario, Provinz
14 US023135EXXX Amazon.com Inc.
15 US023135EXXX Amazon.com Inc.
16 US053332BXXX AutoZone Inc.
17 USN3070QAXXX ENEL Finance International N.V.
18 US500769KXXX Kreditanstalt für Wiederaufbau
19 US500769KXXX Kreditanstalt für Wiederaufbau
20 DE000HEL0XXX Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale
21 DE000A46ZXXX Sixt SE
22 IE000WN3JXXX Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF
23 IE000GUIUXXX L&G WTW Global Equity Diversified UCITS ETF
24 IE000JMMZXXX L&G WTW Global Equity Diversified UCITS ETF
25 IE000FVYOXXX Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF
26 DE000NXTAXXX nxtAssets Bitcoin Core ETP
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