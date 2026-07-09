Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA2902575000 Else Nutrition Holding Inc. 09.07.2026 CA2902576XXX Else Nutrition Holding Inc. 10.07.2026 Tausch 10:1
ES0171743901 Promotora de Informaciones S.A. 09.07.2026 ES0171743XXX Promotora de Informaciones S.A. 10.07.2026 Tausch 10:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA2902575000 Else Nutrition Holding Inc. 09.07.2026 CA2902576XXX Else Nutrition Holding Inc. 10.07.2026 Tausch 10:1
ES0171743901 Promotora de Informaciones S.A. 09.07.2026 ES0171743XXX Promotora de Informaciones S.A. 10.07.2026 Tausch 10:1
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