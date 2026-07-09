The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 09.07.2026.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.07.2026
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ISIN Name
CA2902575000 ELSE NUTRITION HLDGS O.N.
CH1131931XXX SWISSGRID 21/33
DE000A382XXX SCHAEFFLER MTN 24/26
ES0171743901 PROMOTORA D.IN. A EO 0,10
SE0012729937 ECOCLIME GRP AB B
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 09.07.2026
.
ISIN Name
CA2902575000 ELSE NUTRITION HLDGS O.N.
CH1131931XXX SWISSGRID 21/33
DE000A382XXX SCHAEFFLER MTN 24/26
ES0171743901 PROMOTORA D.IN. A EO 0,10
SE0012729937 ECOCLIME GRP AB B
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