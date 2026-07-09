Freiburg - Der Börsengang des Schweizer Spitalimmobilien-Unternehmens Infracore an der Schweizer Börse SIX ist am Donnerstag ohne grosse Kurssprünge über die Bühne gegangen. Die Aktien bewegten sich nur geringfügig. Am ersten Handelstag an der SIX gingen die Aktien von Infracore bei 54,00 Franken aus dem Handel und damit genau auf dem Ausgabepreis. Im frühen Handel fielen die Aktien noch um bis zu 3,7 Prozent auf 52 Franken, ehe sie sich im Handelsverlauf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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