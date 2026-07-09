Freiburg - Der Börsengang des Schweizer Spitalimmobilien-Unternehmens Infracore an der SIX ist ohne grosse Kurssprünge über die Bühne gegangen. Die Aktien notieren unter dem Tickersymbol INFRAC am Donnerstag im frühen Handel leicht unter ihrem Ausgabepreis. Um 9.30 Uhr werden die Papiere zu 53,10 Franken gehandelt, nachdem sie den Handel genau auf dem Ausgabepreis von 54,00 Franken eröffnet hatten. Die Börsenkapitalisierung beläuft sich damit auf ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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