Goldmine vor dem nächsten Schritt: Kosten runter, Gehalte rauf

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Aguia Resources meldet Fortschritte beim Goldprojekt Santa Barbara. Das Unternehmen habe die Minenentwicklung ausgebaut, die Kosten deutlich gesenkt und weiter Erz mit mehr als 10 Gramm Gold pro Tonne an die Anlage geliefert. Gleichzeitig seien im Mai bewusst weniger Tonnen verarbeitet worden, weil das Management den Aufbau neuer Abbauzonen vorgezogen habe.
Aguia Resources meldet Fortschritte beim Goldprojekt Santa Barbara. Das Unternehmen habe die Minenentwicklung ausgebaut, die Kosten deutlich gesenkt und weiter Erz mit mehr als 10 Gramm Gold pro Tonne an die Anlage geliefert. Gleichzeitig seien im Mai bewusst weniger Tonnen verarbeitet worden, weil das Management den Aufbau neuer Abbauzonen vorgezogen habe.
Mehr Abbauflächen vorbereitet
Aguia berichtet, dass zwei Schächte unter der Goldader Vein #1 fertiggestellt wurden. Dadurch seien neue Arbeitsbereiche entstanden, aus denen künftig Material gefördert werden solle. Insgesamt stünden nun neun Abbaufronten bereit. Auch an Vein #2 werde weiter gearbeitet. Dort würden zusätzliche Bereiche vorbereitet, damit später mehr goldhaltiges Gestein gewonnen werden könne. Das Unternehmen erklärte, diese Arbeiten sollten die Grundlage für steigende Produktion schaffen.
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