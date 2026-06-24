Australien-Explorer legt nach: Goldspur setzt sich fort

Anzeige / Werbung

Kali Metals hat beim Marble-Bar-Goldprojekt weitere Fortschritte gemeldet. Die zweite Bohrphase sei abgeschlossen, erste Analysewerte würden nun zeigen, dass sich die Goldzone beim Zielgebiet Tiger II unterhalb früherer Treffer fortsetze. Damit rücke nicht nur die Oberfläche in den Fokus, sondern auch das mögliche Wachstum des Systems in der Tiefe.

Kali Metals hat beim Marble-Bar-Goldprojekt weitere Fortschritte gemeldet. Die zweite Bohrphase sei abgeschlossen, erste Analysewerte würden nun zeigen, dass sich die Goldzone beim Zielgebiet Tiger II unterhalb früherer Treffer fortsetze. Damit rücke nicht nur die Oberfläche in den Fokus, sondern auch das mögliche Wachstum des Systems in der Tiefe.

Erste Treffer aus Phase II

Das Unternehmen teilte mit, das Phase-II-Programm habe 4.059 Meter RC (Reverse Circulation, Rückspülbohrung) und 281,7 Meter DD (Diamond Drilling, Diamantbohrung) umfasst. Die Arbeiten hätten an die erste Bohrphase angeknüpft, in der bei Tiger II bereits 2 Meter mit 4,1 g/t (Gramm je Tonne) Gold ab 17 Metern Tiefe gemeldet worden waren. Die neuen Ergebnisse stammen laut Kali Metals aus der tieferen Fortsetzung dieses Abschnitts. Damit bestätige das Unternehmen erstmals in Phase II, dass die bekannte Goldführung bei Tiger II unterhalb der bisherigen Bohrung weiter verfolgt werden könne.