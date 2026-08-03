Hohe Zinnwerte wecken Potenzial: Explorer treibt neues Projekt voran

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Kali Metals meldet am Mt Cudgewa neue Funde von Zinn und Wolfram. Die besten Gesteinsproben enthielten 6,00 Prozent Zinnoxid und 0,38 Prozent Wolframtrioxid. Nach bisherigen Untersuchungen erstrecken sich die Vorkommen über ein Gebiet von rund 1,7 Kilometern Länge und 250 Metern Breite.

Kali Metals meldet am Mt Cudgewa neue Funde von Zinn und Wolfram. Die besten Gesteinsproben enthielten 6,00 Prozent Zinnoxid und 0,38 Prozent Wolframtrioxid. Nach bisherigen Untersuchungen erstrecken sich die Vorkommen über ein Gebiet von rund 1,7 Kilometern Länge und 250 Metern Breite.

Hohe Werte aus ersten Gesteinsproben

Das Unternehmen entnahm am Mt Cudgewa 17 Gesteinsproben. Die höchsten Laborwerte entfielen auf Probe MCR016 mit 6,00 Prozent SnO2 (Zinnoxid) und auf Probe MCR012 mit 0,38 Prozent WO3 (Wolframtrioxid). Mehrere weitere Proben enthielten Zinnoxid-Gehalte zwischen 0,65 und 2,15 Prozent. Die Mineralisierung tritt in etwa zehn Zonen mit jeweils mehreren Quarzgängen auf. Diese Gänge sind an der Oberfläche meist 0,2 bis 0,5 Meter breit. In Probe MCR016 wurde Kassiterit erkannt, das wichtigste Zinnmineral.