Neue Goldzone in Australien: 6,5 Kilometer Goldpotenzial

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Kali Metals meldet neue hochgradige Goldfunde vom Marble-Bar-Projekt in der Pilbara-Region. Besonders der neue Prospekt Stug rückt in den Vordergrund: Dort ergaben Oberflächenproben bis zu 53,1 Gramm Gold pro Tonne. Für das Unternehmen erweitert sich damit der Kreis möglicher Bohrziele über die bereits bekannten Zonen Tiger, Sherman und Churchill hinaus.

Kali Metals meldet neue hochgradige Goldfunde vom Marble-Bar-Projekt in der Pilbara-Region. Besonders der neue Prospekt Stug rückt in den Vordergrund: Dort ergaben Oberflächenproben bis zu 53,1 Gramm Gold pro Tonne. Für das Unternehmen erweitert sich damit der Kreis möglicher Bohrziele über die bereits bekannten Zonen Tiger, Sherman und Churchill hinaus.

Neue Ziele an der Oberfläche

Nach Angaben von Kali Metals wurden im Mai und Juni 48 Gesteinsproben auf den Konzessionen E45/4700 und E45/6389 genommen. Vier neue Goldprospektionsgebiete seien dabei identifiziert worden: Stug, Vickers, Pershing und Chiha. Am stärksten fiel Stug aus. Von sechs Proben hätten fünf mehr als 3 Gramm Gold pro Tonne geliefert, vier davon mehr als 5 Gramm.



Der Prospekt liegt im südlichen Teil von E45/4700. Kali beschreibt dort eine etwa 200 Meter lange Quarzaderzone, die in nordwestlich-südöstlicher Richtung an der Oberfläche sichtbar sei. Die Vererzung werde als scherkontrollierte Alterationszone interpretiert. Gemeint sind durch tektonische Bewegung geprägte Bereiche im Gestein, in denen heiße Flüssigkeiten Mineralbestandteile verändert und Gold eingetragen haben könnten.