Im Kampf um die Commerzbank geht es nun ans Eingemachte: CEO Bettina Orlopp und ihr Defense-Team werfen der UniCredit um CEO Andrea Orcel Marktmanipulation und Irreführung vor. Der UniCredit-Lenker Orcel weist die Vorwürfe entschieden zurück und droht indirekt mit dem Austausch der Commerzbank-Führung. Für die Commerzbank-Aktionäre ist das Gerangel eher positiv: Die Aktie steigt.Die nächste Runde in der Übernahme-Schlacht zwischen Commerzbank und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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