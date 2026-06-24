Die Heidelberger Druck Aktie zeigte sich schwächer. Der Maschinenbauer übernimmt Teile des Service und Ersatzteilgeschäfts von Manroland Sheetfed. Der Zukauf umfasst auch Vertriebsgesellschaften rund 600 Mitarbeiter Technologie geistiges Eigentum und ausgewählte Vermögenswerte. Der Kaufpreis wurde nicht genannt.Heidelberger Druck stärkt Kerngeschäft Heidelberger Druckmaschinen baut sein Service und Ersatzteilgeschäft aus. Das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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