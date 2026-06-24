© Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/dpaNokia baut mit AWS und Databricks KI-Netze aus: Automatisierung, digitale Zwillinge und Cloud-Daten sollen Betreibern Kosten sparen und neue Erlöse bringen.Der Telekommunikationsausrüster Nokia und Amazon Web Services (AWS) bauen ihre Zusammenarbeit aus, um Telekommunikationsbetreibern autonome Netzwerke für das KI-Zeitalter anzubieten. Nokias Plattform "Autonomous Network Fabric" läuft auf der AWS-Cloud-Infrastruktur und ermöglicht den Zugriff auf die für die sogenannte Level-4-Autonomie erforderlichen KI- und Cloud-Dienste. Der Marktstart ist für Ende dieses Jahres geplant. Die Lösung kombiniert Datenmanagement, agentenbasierte KI, digitale Zwillinge und absichtsgesteuerte …
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