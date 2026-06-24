Check: Kühle Aktie: Nike: Neuer CFO | Cerebras: Verplant | Rheinmetall-Crash: TKMS ist an der Reihe

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat Rheinmetall den Wind aus den Segeln genommen. Das Fregattenprojekt F126 wird zu den Akten gelegt. Stattdessen bestellt der Bund neue Schiffe bei TKMS. Ein herber Schlag!Aktien für kühle Köpfe: Der neue Engpass Rechenzentren glühen und Haushalte ächzen unter der Hitzewelle, die gerade über Deutschland zieht. Anleger, die trotz der hohen Temperaturen einen kühlen Kopf bewahren, können davon profitieren. Vertiv ist sicherlich der König, wenn es um die Kühlung von Rechenzentren geht. Aber die Konkurrenz schläft nicht und wir schauen heute, wer auf der Überholspur steht. TKMS: Auf einmal sieht alles besser aus Des einen Leid ist des anderen Freud. …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Markus Weingran