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Die 0,61-CAD-Uranaktie, die den Giganten hinterherjagt
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WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM
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24.06.26 | 16:33
948,40 Euro
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Maschinenbau
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Markus Weingran
24.06.2026 15:27 Uhr
388 Leser
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Check: Kühle Aktie: Nike: Neuer CFO | Cerebras: Verplant | Rheinmetall-Crash: TKMS ist an der Reihe

Verteidigungsminister Boris Pistorius hat Rheinmetall den Wind aus den Segeln genommen. Das Fregattenprojekt F126 wird zu den Akten gelegt. Stattdessen bestellt der Bund neue Schiffe bei TKMS. Ein herber Schlag!Aktien für kühle Köpfe: Der neue Engpass Rechenzentren glühen und Haushalte ächzen unter der Hitzewelle, die gerade über Deutschland zieht. Anleger, die trotz der hohen Temperaturen einen kühlen Kopf bewahren, können davon profitieren. Vertiv ist sicherlich der König, wenn es um die Kühlung von Rechenzentren geht. Aber die Konkurrenz schläft nicht und wir schauen heute, wer auf der Überholspur steht. TKMS: Auf einmal sieht alles besser aus Des einen Leid ist des anderen Freud. …

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© 2026 Markus Weingran
SpaceX-Hype zu teuer – Diese 5 Aktien bieten bessere Chancen
Raumfahrt-Aktien gehören aktuell zu den heißesten Wetten an den Börsen. Spätestens mit dem spektakulären Börsengang von SpaceX ist der Sektor endgültig im Fokus der Anleger angekommen. Fantasien rund um Satellitenkommunikation, Rechenzentren im All und neue Geschäftsmodelle treiben die Kurse immer weiter nach oben.

Doch während die Begeisterung steigt, werden auch die Risiken größer. Viele Space-Start-ups sind inzwischen extrem hoch bewertet, arbeiten noch nicht profitabel und hängen stark von stetigem Kapitalzufluss ab. Schon kleine Rückschläge könnten die ambitionierten Wachstumspläne ins Wanken bringen.

Für Anleger, die vom Boom der Raumfahrt profitieren wollen, lohnt sich daher ein Perspektivwechsel. Statt auf überhitzte Pure Plays zu setzen, rücken etablierte Konzerne in den Fokus – Unternehmen mit jahrzehntelanger Erfahrung, stabilen Cashflows und engen Verbindungen zu Raumfahrtagenturen wie NASA und ESA.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: solide bewertet, operativ stark und bestens positioniert, um langfristig vom Space-Boom zu profitieren.

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