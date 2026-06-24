© Foto: Chris Emil Janssen - chris.emil-janssen.deHitzewellen, KI-Rechenzentren, drosselnde Atomkraftwerke: Die Kühlindustrie boomt auf mehreren Ebenen. Welche Aktien von Daikin bis Vertiv jetzt im Fokus stehen.Die Temperaturen in Europa klettern auf Rekordniveaus. Das heizt auch bestimmte Aktien an. Wer vom Megatrend Kühlung profitieren will, findet derzeit auf mehreren Ebenen interessante Einstiegspunkte: klassische Klimaanlagenhersteller, Infrastrukturspezialisten und den boomenden KI-Kühlmarkt. Konzerne wie Watsco, Carrier Global. Lennox International und der japanische Marktführer Daikin profitieren direkt vom steigenden Bedarf an Wohnraumkühlung. Besonders der globale Süden treibt die Nachfrage - in Indien besitzen bislang nur rund …
Enthaltene Werte: JP3481800005,US5261071071,FR0000121972,US9426222009,US92537N1081Den vollständigen Artikel lesen
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