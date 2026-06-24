Die Paychex-Aktie schaffte zuletzt kurzzeitig den Sprung über die Marke von 100 US$. Doch am heutigen Mittwoch geht es für den US-amerikanische HR- und Payroll-Dienstleister um über -3% bergab. Waren die Quartalszahlen von Paychex eine Enttäuschung und wie sollten Anleger darauf reagieren? Solide Zahlen, schwache Prognose Die Zahlen von Paychex wurden an der Börse mit Spannung erwartet, denn der Software-Anbieter zählt zu denjenigen Unternehmen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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