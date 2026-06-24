Neue KI-Funktionen unterstützen Unternehmen dabei, ihre operativen Entscheidungsprozesse zu verbessern

Epicor hat seine KI-gestützte ERP-Strategie in Großbritannien und ausgewählten europäischen Märkten durch die allgemeine Verfügbarkeit von "Epicor Prism" erweitert, einem Portfolio branchenbezogener KI-Agenten, die speziell für die Lieferkettenbranche entwickelt wurden.

Epicor Prism ist direkt in Epicor Kinetic integriert und bietet Kunden einen dialogorientierten Zugriff auf aktuelle ERP-Daten und zugehörige Dokumente, ohne dass spezielle Analysekenntnisse oder separate KI-Tools erforderlich sind.

Die Einführung spiegelt einen umfassenderen Wandel im ERP-Bereich wider: weg von reinen Erfassungssystemen hin zu ergebnisorientierten Systemen, die Anwendern helfen, Daten zu interpretieren, Entscheidungen zu treffen und in Echtzeit Maßnahmen zu ergreifen eine Transformation, die Epicor als "Cognitive ERP" bezeichnet.

Reaktion auf den Druck hinsichtlich Produktivität und Qualifikationen

Europäische Hersteller stehen unter zunehmendem Druck, ihre Produktivität zu steigern, die Widerstandsfähigkeit ihrer Lieferketten zu stärken und trotz Personalengpässen und anhaltendem Mangel an digitalen Kompetenzen weltweit wettbewerbsfähig zu bleiben. Während viele Unternehmen weiterhin massiv in ERP-Systeme investieren, bleibt es eine Herausforderung, Betriebsdaten zum Zeitpunkt der Entscheidungsfindung in zeitnahe Erkenntnisse umzuwandeln.

"Unternehmen benötigen nicht nur bessere Daten, sondern auch Unterstützung dabei, diese zu interpretieren und im Arbeitsablauf entsprechend zu handeln", sagte Andy Coussins, Executive Vice President, International, bei Epicor. "Epicor Prism trägt dazu bei, diese Lücke zu schließen, indem es intelligente Funktionen direkt in die täglichen Arbeitsabläufe integriert und die Mitarbeiter aktiv bei komplexen Entscheidungen unterstützt auch wenn sie keine ERP-Experten sind."

Epicor Prism erweitert sein kognitives ERP-System

Mit einem stetig wachsenden Portfolio an KI-Agenten und -Funktionen unterstützt Epicor Prism Anwender dabei, auf Wissen zuzugreifen, Informationen zu analysieren, Routineaufgaben zu automatisieren und innerhalb von ERP-Workflows Maßnahmen zu ergreifen. Zusammen sind diese Funktionen darauf ausgelegt, die Produktivität zu steigern, den manuellen Aufwand zu reduzieren, die Transparenz zu erhöhen und Unternehmen dabei zu helfen, mithilfe von Abfragen in natürlicher Sprache bessere Ergebnisse zu erzielen.

Epicor Prism ist so konzipiert, dass es sicher mit den eigenen ERP-Daten der Kunden zusammenarbeitet und dabei bestehende Governance-Vorgaben sowie die rollenbasierte Sicherheit berücksichtigt. Die Maßnahmen unterliegen weiterhin der menschlichen Aufsicht, wodurch Unternehmen von KI profitieren können, während gleichzeitig die Rechenschaftspflicht und Kontrolle gewahrt bleiben.

So analysiert beispielsweise der Epicor Prism Reasoning Agent aktuelle ERP-Daten zusammen mit Dokumenten, Tabellenkalkulationen, PDF-Dateien und anderen Dateien, um kontextbezogene Erkenntnisse zu liefern, die den Anwendern helfen, Entscheidungen mit Sicherheit zu treffen. Ein Nutzer kann beispielsweise fragen, warum eine Produktionslinie hinter dem Zeitplan zurückliegt oder was den Anstieg überfälliger Aufträge verursacht, und erhält eine kontextbezogene Erklärung auf der Grundlage von ERP-Daten anstelle eines statischen Berichts.

Für Unternehmen, die ihre ERP-Bildschirme regelmäßig anpassen, verkürzt Epicor Prism Developer for App Studio den Zeitaufwand für die Erstellung und das Testen dieser Anpassungen um durchschnittlich 60 und unterstützt so technische Teams dabei, Änderungen schneller umzusetzen, ohne dabei Abstriche bei der Qualität zu machen.

Im Gegensatz zu generischen KI-Assistenten nutzt Epicor Prism den Kontext aus der branchenspezifischen Datenontologie von Epicor, die auf mehr als fünf Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Fertigung, Vertrieb, Bauzulieferung, Einzelhandel und Automobilindustrie basiert. Epicor Prism vereint zuverlässige Geschäftsdaten, Branchenexpertise und KI-Funktionen, die speziell für reale betriebliche Arbeitsabläufe entwickelt wurden.

Mit mehr als 18 vorgefertigten KI-Agenten können Anwender hochwertige, entscheidungsrelevante Arbeitsabläufe bewältigen, darunter:

die Umwandlung komplexer ERP-Daten in klare Erkenntnisse, z. B. die Analyse von Protokollen der Materialbedarfsplanung (MRP), um besser zu verstehen, warum bestimmte Empfehlungen ausgesprochen wurden

Aufzeigen von Risiken und Chancen in den Bereichen Angebot, Nachfrage und Auftragsabwicklung, z. B. Versandvolumen und Leistungsmuster der Spediteure

Reduzierung des manuellen Aufwands bei der Beschaffung, Berichterstellung und internen Analyse, z. B. durch die Extraktion und Validierung komplexer Dokumente in den Arbeitsabläufen der Kreditorenbuchhaltung und der Compliance

Unterstützung neuer oder weniger erfahrener Mitarbeiter bei der effektiven Arbeit mit ERP-Systemen durch integrierte Wissensfunktionen

"Unsere Vision für Cognitive ERP ist eine Software, die nicht nur Informationen speichert, sondern den Menschen aktiv dabei hilft, zu denken, Entscheidungen zu treffen und zu handeln", sagte Arturo Buzzalino, Chief Innovation Officer bei Epicor. "Mit Epicor Prism wird KI in die alltäglichen Arbeitsabläufe integriert und unterstützt die Anwender an vorderster Front mit Echtzeit-Einblicken, wobei stets die Gegebenheiten ihrer Branche und ihrer Daten berücksichtigt werden."

Für weitere Informationen oder um eine Vorführung anzufordern, besuchen Sie bitte www.epicor.com.

Hinweise für die Redaktion

Epicor Prism ist derzeit in Großbritannien und in den Märkten der EMEAI-Phase-1-Region erhältlich, darunter Irland, Frankreich, Belgien, die Niederlande, Luxemburg, Deutschland, die Schweiz, Österreich, Dänemark, Norwegen, Schweden, Finnland, Spanien, Portugal, Italien, Polen, die Tschechische Republik und die Slowakei.

Über Epicor

Epicor ist ein weltweit führender Anbieter von branchenspezifischer ERP-Software und betreut seit mehr als 50 Jahren Unternehmen aus den Bereichen Produktion, Transport und Vertrieb. Auf der Grundlage fundierter Fachkenntnisse im Bereich der Lieferkette definiert Epicor mit seiner "Cognitive ERP"-Vision das ERP-Konzept für das Zeitalter der KI neu durch die direkte Einbindung intelligenter Agenten, Automatisierung und menschengeführter Entscheidungsunterstützung in die Arbeitsabläufe von Unternehmen. Epicor unterstützt Unternehmen dabei, Erkenntnisse mit Zuversicht, Klarheit und Schnelligkeit in Maßnahmen umzusetzen. Besuchen Sie www.epicor.com.

Epicor und das Epicor-Logo sind Marken der Epicor Software Corporation, die in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern eingetragen sind. Andere in diesem Dokument genannte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die in diesem Dokument beschriebenen Produkt- und Dienstleistungsangebote stammen von der Epicor Software Corporation. Ergebnisse können nicht garantiert werden, und die Erfahrungen der einzelnen Nutzer können variieren.

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