Das Zeitalter der Rohstoffe ist längst da: Geopolitische Spannungen und Zukunftstechnologien treiben den Markt. Das traditionelle Beschaffungsmodell auf Basis weltweiter Spotmärkte stößt längst an Grenzen. An seine Stelle tritt die direkte Beteiligung führender Industrie- und Technologiekonzerne an Rohstoffunternehmen. Immer öfter geschieht das selbst bei Unternehmen in frühen Entwicklungsphasen. Unternehmen wie Power Metallic Mines tragen dem Rechnung und entwickeln sich noch vor der Produktion zu Plattformen für ESG-konforme Lieferketten. Wir beleuchten Markt und Chancen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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