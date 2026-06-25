Genf - Das Biotechunternehmen Addex hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2026 einen etwas grösseren Verlust geschrieben. Die liquiden Mittel beliefen sich auf 0,9 Millionen Franken, nachdem es Ende 2025 noch 1,6 Millionen waren. Einnahmen verbuchte Addex in den ersten drei Monaten nicht, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst. Die Ausgaben beliefen sich im gleichen Zeitraum auf etwa 0,5 Millionen Franken. Unter dem Strich blieb ein ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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