Steckborn - DocMorris beschleunigt die Umsetzung ihrer «AI-First»-Strategie und baut im Zuge von Automatisierungen und Prozessoptimierungen gruppenweit rund 100 Vollzeitstellen ab. Die jährlich wiederkehrenden Kosteneinsparungen sollen sich voll umgesetzt ab Ende 2027 auf mindestens 15 Millionen Franken pro Jahr belaufen, wie die Thurgauer Gruppe am Donnerstag mitteilte. Für die Umsetzung fallen im zweiten Quartal 2026 einmalige Kosten von 5 Millionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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