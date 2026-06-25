Vonovia bekommt heute Rückenwind von der Analystenseite. Die Deutsche Bank sieht in der Aktie jetzt wieder einen Kauf und hat zudem das Kursziel leicht angehoben. Die Experten der Bank sehen bei der Aktie nun ein Aufwärtspotenzial von 25 Prozent. Kann der DAX-Titel damit nun wieder durchstarten?Das Wichtigste kurz und knapp• Die Deutsche Bank stuft Vonovia von "Halten" auf "Kaufen" hoch und nennt ein Kursziel von 26 Euro.• Charttechnisch bleibt die Aktie aber schwach und notiert unter allen wichtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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