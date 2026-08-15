© Foto: wO-ChatGPTDie PKO Bank aus Polen bietet so viel Rendite wie Deutsche Bank und Commerzbank zusammen; der Staat ist Großaktionär und die Gewinne sind stark. Lohnt sich der Bankenriese?Nach Primary Health Properties bleibt der Dividenden-Radar in Europa, wechselt aber Branche und Region. In der vergangenen Woche ging es um einen britischen Gesundheitsimmobilienwert, der mit fast 8 Prozent Rendite und 30 Jahren Dividendenwachstum lockt. Diesmal führt der Blick nach Polen - und zu einer Bank, die deutsche Anlegerinnen und Anleger vermutlich seltener auf dem Zettel haben als Deutsche Bank oder Commerzbank. Dabei ist PKO Bank Polski kein Nischenwert. Sie ist die größte Bank Polens, ein zentraler …
Enthaltene Werte: DE0005140008,EU0006169XXX,PLPKO0000016,PLPZU0000011,DE000CBK1001,PL9999999XXX,GB00BYRJ5J14,IT0005239360Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE