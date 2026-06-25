Die neue Züchtungsverordnung der EU, die im Juni 2026 eingeführt wurde, stellt einen strukturellen Wendepunkt für die landwirtschaftliche Innovation dar und eröffnet eine neue Ära der fortschrittlichen Pflanzenzüchtung. Durch die formelle Genehmigung von New Genomic Techniques (NGTs) wie CRISPR beseitigt die EU wesentliche regulatorische Engpässe und behandelt präzise Genom-Änderungen ähnlich wie konventionelle Samen, sofern kein fremdes DNA-Material eingeführt wird. Dies stellt auch einen sozio-politischen Wandel dar, der langjährige Bedenken hinsichtlich gentechnisch veränderter Organismen (GVO) adressiert und moderne Gentechnik klar von älteren Methoden abgrenzt, was die breitere Akzeptanz in Europa unterstützt. Kommerziell beschleunigt die Reform die Zuchtzyklen, senkt die Kosten und verkürzt die Markteinführungszeit für Merkmale wie Krankheitsresistenz, Klimaanpassungsfähigkeit und Effizienzgewinne. KWS ist aufgrund seines Fokus als Nicht-GVO-Unternehmen und seiner starken Expertise in der Genom-Editierung gut positioniert, was eine Skalierung über die Kernportfolios, insbesondere im Gemüsebereich, ermöglicht und seine Wettbewerbsposition gegenüber größeren Agrochemie-Konkurrenten stärkt. Wir bestätigen das Rating KAUFEN mit einem Kursziel von 95,00 EUR, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 43 % impliziert und das aktuelle Niveau nach dem Kursrückgang zu einem attraktiven Einstiegspunkt macht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/kws-saat-se-co-kgaa
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