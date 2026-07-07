Erstellt und veröffentlicht im Auftrag von MustGrow Biologics Corp. Nicht nur die Dürre belastet das Geschäft von Landwirten. Aufsichtsbehörden verbieten zunehmend über viele Jahre etablierte chemische Wirkstoffe, um Böden und Verbraucher zu schützen. Bereits 168 Länder schränken den Einsatz von rund 568 chemischen Pestiziden und Düngemitteln stark ein oder untersagen deren Einsatz komplett. Gleichzeitig fordert die Europäische Union bis zum Jahr 2030 eine ökologische Bewirtschaftung auf mindestens 25 % der Agrarflächen. Da viele hochwirksame Mittel wegfallen, stehen Landwirte weltweit vor Problemen. Die Frage, wie künftig Erträge gesichert werden können, treibt die Branche um. Diese Situation beflügelt den Markt für Biopestizide, dessen weltweites Volumen bis zum Jahr 2034 laut aktuellen Branchenprognosen von Fortune Business Insights mit einer jährlichen Wachstumsrate von 17,1 % auf 40,61 Mrd. USD ansteigen soll.Den vollständigen Artikel lesen ...
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