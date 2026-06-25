Berkshire Hathaway - BRK B: Synergieeffekte mit Taylor Morrison im Visier!

G72.50 USD je Aktie für die Aktionäre!

Übernahme von Taylor Morrison für 8.5 Milliarden USD durch Berkshire Hathaway! CEO Greg Abel startet mit Immobilien-Deal!

Berkshire Hathaway (BRK B) - US5529531015

Rückblick: Eine Tasse-mit-Henkel-Formation mit einer mehrfach kontaktierten Widerstandslinie knapp unter 500 USD prägt das Chartbild der stimmrechtslosen Berkshire-Hathay-B-Aktie. Beim schwachen US-Gesamtmarkt der letzten Tage hielt sich das Wertpapier vergleichsweise stark.

Berkshire-Aktie: Chart vom 24.06.2026, Kürzel: BRK B Kurs: 46.92 USD, Tageschart Quelle: TWS







Mögliches bullisches Szenario

Idealerweise sehen wir noch ein paar kürzere Tageskerzen vor dem Triggern über ie genannte Widerstandslinie, so dass wir die Risikospanne noch enger setzen können. Somit wäre das Chance-Risiko-Verhältnis in Kombination mit dem Kursziel bei circa 512 USD lukrativer.

Mögliches bärisches Szenario

Berkshire Hathaway ist auch für langfristige orientierte Anleger eine gute Adresse. Somit wäre ein Stop Loss wie hier bei der unteren gelben Linie nicht unbedingt zwingend.

Meinung

Zu Berkshire Hathaway, eine der größten Beteiligungsgesellschaften der Welt, gehören unter anderem Versicherungen wie Geico, der Fertighaushersteller Clayton Homes, die Eisenbahngesellschaft BNSF Railway, der Energieversorger Berkshire Hathaway Energy sowie zahlreiche Industrie-, Konsumgüter- und Dienstleistungsunternehmen. Nun baut der Konzern sein Engagement im US-Immobilienmarkt weiter aus und übernimmt den Hausbauer Taylor Morrison Home für rund 8.5 Milliarden USD einschließlich Schulden. Die Aktionäre erhalten 72.50 USD je Aktie, was einem Aufschlag von 24 Prozent auf den vorherigen Schlusskurs entspricht. Der Eigenkapitalwert der Transaktion liegt bei rund 6.8 Milliarden USD. Mit der Übernahme erweitert Berkshire seine Aktivitäten im klassischen Wohnungsbau rund um Clayton Homes und setzt unter CEO Greg Abel erstmals auf eine milliardenschwere Akquisition, um von der langfristigen Nachfrage nach Wohnraum in den USA zu profitieren. Zu erwarten ist, dass sich Synergieeffekte erzielen lassen, was in der Regel an der Börse gut ankommt.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 1066 Milliarden USD

Meine Meinung zu BRK B ist bullisch.

Quellennachweis: https://www.manager-magazin.de/unternehmen/berkshire-hathaway-baut-immobiliengeschaeft-mit-milliardenzukauf-aus-a-4b44b1b3-b66a-4852-a44a-06f37124403a

Veröffentlichungsdatum: 25.06.2026

Autor: Thomas Canali

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