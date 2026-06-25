DJ PTA-News: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG: DEWB veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

Jena (pta000/25.06.2026/10:39 UTC+2)

25. Juni 2026 - Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute ihren Bericht über das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Aufgrund der im Berichtsjahr weiterhin anhaltenden Investorenzurückhaltung und der unverändert niedrigen Bewertungsniveaus in dem von der DEWB adressierten technologieorientierten Small-Cap-Segment konnten für 2025 angestrebte Exits nur teilweise umgesetzt werden.

Ergebnis belastet durch Wertanpassungen im Beteiligungsportfolio

Mit dem Verkauf der Beteiligung an der LAIC Capital GmbH via LAIC Token 21 realisierte die DEWB im Geschäftsjahr 2025 eine Exittransaktion. Hierbei generierte die Gesellschaft Zuflüsse von 2,0 Millionen Euro und einen Ertrag in Höhe von 0,3 Millionen Euro. Nach Strukturkosten weist die DEWB 2025 ein operatives Ergebnis (EBIT) von -0,6 Millionen Euro (2024: -0,1 Millionen Euro) aus. Aufwendungen für Wertberichtigungen im Beteiligungsportfolio fielen 2025 in Höhe von 3,8 Millionen Euro an. Diese betrafen im Wesentlichen das B2B-Fintech aifinyo. Das Finanzergebnis reduzierte sich dabei auf -5,0 Millionen Euro (2024: -1,5 Millionen Euro). Das Nachsteuerergebnis sank in der Folge auf -5,6 Millionen Euro (2024: -1,5 Millionen Euro). Das Eigenkapital je Aktie beträgt (nach Umsetzung der von der Hauptversammlung am 3. September 2025 beschlossenen Kapitalherabsetzung im Verhältnis 10:1) zum Bilanzstichtag 2025 4,60 Euro (31. Dezember 2024, pro-forma: 7,96 Euro).

Kernbeteiligung LAIQON erreicht großes Skalierungsziel: AuM steigen auf 10 Milliarden Euro

Das Portfolio der DEWB zählt nach dem Verkauf des LAIC Token 21 zum 31. Dezember 2025 im Wesentlichen fünf operativ tätige Beteiligungen. Kernbeteiligung ist weiterhin die LAIQON AG, die mit dem Ausbau ihrer Assets under Management (AuM) auf 10,0 Milliarden Euro im Geschäftsjahr 2025 ihr erstes großes Skalierungsziel erreicht hat. Getragen von starken White-Label-Partnerschaften im digitalen Wealth Management, dem weitgehenden Einsatz Künstlicher Intelligenz und erfolgreichen Übernahmen, wie der Integration von Fonds der MainFirst, steht LAIQON damit an der Schwelle zur nachhaltigen Profitabilität und plant, im laufenden Geschäftsjahr 2026 die Dividendenfähigkeit zu erreichen. Damit realisiert sich ein zentrales langfristiges Ziel der DEWB-Beteiligungsstrategie: die Generierung stetiger Liquiditätszuflüsse aus Ausschüttungen der LAIQON.

Sehr erfolgreich entwickelt sich auch die DEWB-Beteiligung Stableton Financial AG, die sich zwischenzeitlich als ein weltweit führender institutioneller Investor in private Blue-Chip-Tech-Unternehmen etabliert. Bei profitablem Wachstum hat das betreute Anlagevolumen im ersten Halbjahr 2026 bereits die Marke von 860 Millionen US-Dollar überschritten.

Der Wertansatz des gesamten DEWB-Beteiligungsportfolios lag zum Bilanzstichtag 2025 bei 28,0 Millionen Euro (31. Dezember 2024: 30,6 Millionen Euro).

Ausbau der Liquidität zur Stärkung der finanziellen Handlungsfähigkeit

Zur Stärkung der finanziellen Handlungsfähigkeit hat die DEWB im Juni 2025 eine fünfjährige 4,5%-Wandelanleihe im Volumen von vier Millionen Euro platziert. Mit den Mitteln wurden kurzfristige Bankverbindlichkeiten weiter zurückgeführt und die Finanzierungsstruktur der DEWB wieder langfristiger ausgerichtet. Zusätzlich wurde im Juni 2026 der bisher noch nicht ausgegebene Teil der DEWB-Anleihe 2023/2028 in Höhe von nominal 1,36 Millionen Euro bis zum Gesamtemissionsvolumen von zehn Millionen Euro zu 100 Prozent vom Nennwert bei institutionellen Investoren platziert.

Im Rahmen ihrer Wachstumsstrategie plant die DEWB, das Beteiligungsportfolio weiter zu entwickeln und auszubauen, wozu LAIQON als strategische Kernbeteiligung einen wesentlichen Beitrag leisten soll. "Für das laufende Geschäftsjahr arbeiten wir weiter an unserer Strategieumsetzung. Die Prognose möglicher Transaktionen gestaltet sich jedoch anhaltend herausfordernd. Sowohl auf der Investment- als auch auf der Exit-Seite erarbeiten wir Optionen, deren Realisierbarkeit im Wesentlichen von der weiteren Kapitalmarktentwicklung abhängig bleibt. Um die grundsätzliche Handlungsfähigkeit der DEWB im Neugeschäft zu erhöhen, haben wir einen Kapitalschnitt umgesetzt, der uns künftig auch wieder Refinanzierungsoptionen auf der Eigenkapitalseite ermöglichen soll", kommentiert CEO Bertram Köhler.

Der heute veröffentlichte Geschäftsbericht 2025 steht auf der Website der DEWB unter www.dewb.de zum Download zur Verfügung.

Über DEWB

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB AG, WKN: 804100 / ISIN: DE0008041XXX) ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die ihren Investitionsfokus auf das Asset Management und Geschäftsmodelle legt, die entscheidend zur Digitalisierung dieses Wirtschaftszweiges beitragen. Die DEWB hat in den vergangenen 25 Jahren über 390 Millionen Euro in 65 Unternehmen investiert und mit 52 Exits, darunter neun Börsengänge, mehr als 520 Millionen Euro realisiert. Mit ihrer über 200-jährigen Unternehmensgeschichte steht die DEWB für Kontinuität im Kapitalmarkt. Aufbauend auf dieser Erfahrung und einem Gespür für zukunftsweisende Entwicklungen unterstützt die DEWB ihre Beteiligungen mit Kapital, Expertise in der Unternehmensentwicklung und ihrem weitgespannten Experten-Netzwerk.

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Aussender: Deutsche Effecten- und Wechsel- Beteiligungsgesellschaft AG Semmelweisstrasse 4 07743 Jena Deutschland Ansprechpartner: Marco Scheidler Tel.: +49 3641 31000-30 E-Mail: ms@dewb.de Website: dewb.de ISIN(s): DE0008041XXX (Aktie) Börse(n): Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX

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