Mitteilung der DEWB AG:

DEWB veröffentlicht Geschäftsbericht 2025

Die Deutsche Effecten- und Wechsel-Beteiligungsgesellschaft AG (DEWB) hat heute ihren Bericht über das Geschäftsjahr 2025 veröffentlicht. Aufgrund der im Berichtsjahr weiterhin anhaltenden Investorenzurückhaltung und der unverändert niedrigen Bewertungsniveaus in dem von der DEWB adressierten technologieorientierten Small-Cap-Segment konnten für 2025 angestrebte Exits nur teilweise umgesetzt werden.

Ergebnis belastet durch Wertanpassungen im Beteiligungsportfolio

Mit dem Verkauf der Beteiligung an der LAIC Capital GmbH via LAIC Token 21 realisierte die DEWB im Geschäftsjahr 2025 eine Exittransaktion. Hierbei generierte die Gesellschaft Zuflüsse von 2,0 Millionen Euro und einen Ertrag in Höhe von 0,3 Millionen Euro. Nach Strukturkosten weist die DEWB 2025 ein operatives Ergebnis (EBIT) von -0,6 Millionen Euro (2024: -0,1 Millionen Euro) ...

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