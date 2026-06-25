Paris / London / Zürich - Der EuroStoxx 50 hat sich am Donnerstag etwas von den Verlusten der vergangenen zwei Tage erholt. Für gute Stimmung sorgten überragende Geschäftszahlen sowie ein sehr guter Ausblick des US-Speicherchipherstellers Micron. Um die Mittagszeit legte der Leitindex der Eurozone um 0,73 Prozent auf 6.260 Punkte zu. Beim schon zuletzt starken Schweizer SMI stand ein Kursplus von 0,30 Prozent auf 14.160 Punkte zu Buche. Nach dem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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