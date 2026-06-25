Köln (ots) -Perfekt für heiße Sommertage: RTL+ sorgt im Juli mit abwechslungsreichen Streaming Highlights für beste Unterhaltung.Juli 2026Filme1. Juli: "Monsieur Claude und seine Töchter"1. Juli: "Monsieur Claude 2"1. Juli: "The Transporter"1. Juli: "Hot Summer Nights"1. Juli: "Transcendence"1. Juli: "Jagdsaison"1. Juli: "Zwei an einem Tag"1. Juli: "Fremd Fischen"1. Juli: "From Paris with love"1. Juli: "Aquaman"1. Juli: "San Andreas"1. Juli: "Gangster Squad"1. Juli: "Der Kaiser", Sky Original8. Juli: "Mein Sommerprinz", auch bei RTL SuperReality1. Juli: "Unser Hof - mit Cheyenne und Nino", 2 Staffeln, Sky OriginalSeit Juni auf RTL+: "Diese Ochsenknechts", Staffel 5, Sky Original, ab 5.7. auch bei RTLSerien1. Juli: "Shameless", Staffel 1-56. Juli: "So schmeckt Asien - frisch gekocht mit Eva Pau", 6 Folgen, auch bei RTL Living8. Juli: "Tödliches Dating - Wenn das Match zur Falle wird", 3 Folgen, auch bei RTL Crime24. Juli: "The Preacher's Dark Side - Sexcrimes unter dem Gewand", 2 Folgen, auch bei RTL CrimeKids10. Juli: "Die drei ??? und der Karpatenhund", exklusiv3. Juli: "Pocoyo", Staffel 3, 52 Folgen14. Juli: "Die Schule der magischen Tiere"Sport1. Juli: "UEFA European Under-19 2026: Wales - Deutschland"3. Juli: "UEFA European Women's Under-19 2026: Deutschland - Schweden"4. Juli: "UEFA European Under-19 2026: Spanien - Deutschland"11. Juli: "LIVE: OKTAGON 91"12. Juli: "WEC: 6 Stunden von Sao Paulo"Mehr Infos zu ausgewählten Highlight-Formaten:Bereits auf RTL+: "Ein Sommer in Italien - Die WM 1990", Sky OriginalDie Sky Original Dokumentation blickt auf den legendären WM-Sommer zurück, in dem Kapitän Lothar Matthäus und seine Mitspieler - allen voran Andi Brehme mit dem entscheidenden Tor - ein Land im Aufbruch vereinten. Hier ansehen. (https://plus.rtl.de/ein-sommer-in-italien-wm-1990-p_252396)1.7.: "Hot Summer Nights"Ein Sommer bei seiner Tante in einer kleinen Strandgemeinde in Cape Cod: So hatte sich der 17-jährige Daniel (Timothée Chalamet) seine Ferien nicht vorgestellt. Es fällt ihm nicht leicht, Anschluss zu finden bei all den reichen Kids, die hier endlos Party feiern. Doch dann lernt er Hunter kennen, den charismatischen Drogendealer der Stadt, und dessen Schwester, die umwerfende McKayla, die allen Jungs den Kopf verdreht. Das verändert alles: Daniel ist zum ersten Mal verliebt. Und hat ein paar coole Ideen, wie man mit Drogen noch schneller richtig viel Kohle machen kann. Dass er sich damit direkt in des Teufels Küche manövriert, merkt er erst, als es schon zu spät ist...10.7.: "Die drei ??? und der Karpatenhund", exklusivNachdem sie ihren letzten Fall in einem rumänischen Schloss erfolgreich gelöst haben, sind Justus Jonas (Julius Weckauf), Peter Shaw (Nevio Wendt) und Bob Andrews (Levi Brandl) als Detektiv-Trio "Die drei ???" in Rocky Beach, Kalifornien, zu einigem Ruhm gelangt. Das Telefon in ihrer geheimen Zentrale auf dem Schrottplatz von Justus' Onkel Titus (Florian Lukas) und Tante Mathilda (Jördis Triebel) steht nicht mehr still. Dennoch lässt ein interessanter, neuer Fall erstmal auf sich warten. Denn die Jungs wollen keine verlorenen Plüschtiere und entlaufene Kater wiederfinden, sondern ihrer Leidenschaft für Mysterien und scheinbar unerklärliche Geheimnisse nachgehen.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Larissa Maly | Managerin Kommunikation/PR Unterhaltung | T: +49 221 456-74417 | larissa.maly@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/6302166