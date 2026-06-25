© Foto: picture alliance/dpa | Alina GrünkyIm Mittagshandel ziehen Europas Börsen an, der DAX wird von der Infineon-Rallye beflügelt. Wall Street steuert auf Gewinne zu. Öl fällt weiter, Gold unter 4.000 US-Dollar.Die europäischen Börsen tendieren am Donnerstag (Stand 13:20 Uhr) fester. Der DAX steigt 0,7 Prozent auf 24.917 Punkte und nähert sich damit wieder merklich der Marke von 25.000 Zählern. Angeführt wird die Gewinnerliste von einer starken Infineon-Aktie, die sich um 5,1 Prozent verteuert. Volkswagen-Titel verteuern sich um 3,0 Prozent. Der Autokonzern verkauft eine profitable Tochtergesellschaft an Bain Capital für 7,4 Milliarden Euro. Energiewerte wie RWE, E.ON und Siemens Energy legen ebenfalls zu. Auch die europäischen …
Enthaltene Werte: US5951121038,US7475251036,US7960502018,DE0008469XXX,EU0009652XXX,XC0009659XXX,US2605661XXX,EU0009658XXX,EU0009658XXX,US6311011XXX,JP9010C00XXX,US78378X1XXX,XC0009677XXX,XD0002747XXX,2455711,2455717,US78392B1070,KRD020020XXX,HK0000004XXX,XC0007924XXX,CNM000000XXX,BTC~USD,ETH~USDDen vollständigen Artikel lesen
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