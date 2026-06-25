Bayer hat im Glyphosat-Streit vor dem Supreme Court einen wichtigen Etappensieg errungen. Die Richter kippten mit 7 zu 2 Stimmen ein Urteil über 1,25 Millionen Dollar zugunsten eines Klägers aus Missouri.
Kern der Entscheidung: Bayer kann wegen fehlender Krebswarnhinweise nicht haftbar gemacht werden, wenn die US-Umweltbehörde EPA diese nicht verlangt. Damit verleiren zehntausende vergleichbare Klagen erheblich an Durchschlagskraft.
Für Bayer ist das der Befreiungsschlag nach jahrelangen Belastungen von mehr als 10 Milliarden Dollar. Auch bestehende Urteile im Volumen von rund 787 Millionen Dollar könnten laut Bloomberg Intelligence betroffen sein.
Die Rechtsrisiken werden nicht komplett verschwinden, sind aber nun planbar und begrenzt. Ergebnis:
+15,6 % für den Bayer Kurs! Die Analysten dürften nun in den nächsten Tagen ihre Kursziele deutlich anheben.
Volker Schulz
Redaktionsleiter https://www.bernecker.info/
Kern der Entscheidung: Bayer kann wegen fehlender Krebswarnhinweise nicht haftbar gemacht werden, wenn die US-Umweltbehörde EPA diese nicht verlangt. Damit verleiren zehntausende vergleichbare Klagen erheblich an Durchschlagskraft.
Für Bayer ist das der Befreiungsschlag nach jahrelangen Belastungen von mehr als 10 Milliarden Dollar. Auch bestehende Urteile im Volumen von rund 787 Millionen Dollar könnten laut Bloomberg Intelligence betroffen sein.
Die Rechtsrisiken werden nicht komplett verschwinden, sind aber nun planbar und begrenzt. Ergebnis:
+15,6 % für den Bayer Kurs! Die Analysten dürften nun in den nächsten Tagen ihre Kursziele deutlich anheben.
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